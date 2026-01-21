Երեկվա իմ հայտարարությունը չի արտահայտում իմ իրական միտքն ու համոզումները. Տեր Արտաշես քահանա Հակոբյան

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Ես՝ Մասյացոտնի թեմի Ոսկետափի Սուրբ Սահակ-Մեսրոպ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արտաշես քահանա Հակոբյանս, խորապես ափսոսում և ցավ եմ ապրում իմ երեկվա հայտարարության համար, որը հետևանք էր արտաքին ազդեցությամբ մոլորության, իրականությունը ճիշտ չգնահատելու և հոգեկան լարվածության։ Այդ հայտարարությունը չի արտահայտում իմ իրական միտքն ու համոզումները։ Ես վերահաստատում եմ Մասյացոտն թեմի հոգևորականներիս 17.01.2026թ. հայտարարությունը։

Իմ ծուխի սիրելի անդամներ։

Իմ ողջ ծառայության ընթացքում ես փորձել եմ հավատարմորեն ծառայել ձեզնից յուրաքանչյուրին՝ պահպանելով Սուրբ Եկեղեցու կարգը, և նույն պատրաստակամությամբ ու պատասխանատվությամբ այսուհետ ևս շարունակելու եմ իմ սպասավորությունը։

Խոնարհաբար հայցում եմ ամենքիդ ներողամտությունը և խնդրում եմ՝ հիշել ինձ ձեր աղոթքներում։

«Հիմա պիտի ուրախանանք և ցնծանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր՝ կենդանացավ, կորած էր՝ գտնվեց» (Ղուկաս 15։32)։

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

