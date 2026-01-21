Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.01.2026
 
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Ինչ է «վոժդիզմը» և ինչպես է գործում այսօրվա իշխող վարչախմբում

Ինչ է «վոժդիզմը» և ինչպես է գործում այսօրվա իշխող վարչախմբում

Ինչ է «վոժդիզմը» և ինչպես է գործում այսօրվա իշխող վարչախմբում
21.01.2026 | 16:23

Որոշեցի մի քանի քայլով հայտնի շրջանակերին և հանրությանը բացատրել, թե ի՞նչ է «վոժդիզմը» և ի՞նչ աստիճանի է այն գործում այսօրվա իշխող վարչախմբում։ Կներկայացնեմ մի քանի տեսական դրույթներ և պատմական զուգահեռներ կանցկացնեմ Հարավսլավիայի կոմկուսի առաջնորդ Յոսիպ Բրոզ Տիտոյի հետ։

Նախ ասեմ, որ «վոժդիզմի» ամենացցուն դրսևորումներից մեկն այն է, երբ պետությունը նույնացվում է առաջնորդի հետ․ այս դեպքում պետության մեջ գոյություն ուենցող մյուս բոլոր ինստիտուտները դառնում են երկրորդական (խորհրդարան, դատական համակարգ և այլն), այս համակարգում որոշումները կայացվում են միանձնյա, չկա ռոտացիա հասկացությունը։ Ավելին, «վոժդը» ներկայացվում է որպես պատմական առաքելություն իրականացնող «փրկիչ», այդ համակարգում ժողովուրդը չի խոսում, նրա անունից խոսում է «վոժդը»։ Հատկանշական է այն, որ «վոժդիզմը» չի կարողանում գոյատևել առանց ներքին թշնամու գաղափարի գոյության, այն մշտապես պետք է գոյություն ունենա։

«Վոժդիզմը» պարտադիր չէ ունենա տոտալիտար կոշտ ձև։ Տիտոյի օրինակն ապացուցում է, որ հնարավոր է ձևավորել «փափուկ վոժդիզմ»՝ բազմակուսակցական ձևականություններով, ժողովրդական հռետորաբանությամբ և արտաքին հավասարակշռման քաղաքականությամբ։

Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման մոդելը հենց այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։

Ասեմ, որ Հարավսլավիայում պետությունը կառուցված էր ոչ թե կայուն ինստիտուտների, այլ առաջնորդի անձնական հեղինակության շուրջ։ Ազգային, սոցիալական ու գաղափարական հակասությունները չէին լուծվում, այլ ժամանակավորապես սառեցվում էին Տիտոյի կերպարի միջոցով։ Նրա մահից հետո համակարգը փլուզվեց՝ թողնելով ինստիտուցիոնալ դատարկություն։

Փաշինյանի Հայաստանում տեսնում ենք նույն կառուցվածքային տրամաբանությունը․ իշխանությունը չի ինստիտուցիոնալացվում, այլ անձնավորվում է՝ կուսակցությունը, խորհրդարանը, կառավարությունը գործում են որպես վարչապետի քաղաքական կամքի շարունակություն, ավելին, որոշումները կախված են ոչ թե համակարգից, այլ մեկ կենտրոնից։

Ի դեպ, Տիտոն իրեն ներկայացնում էր որպես «ժողովուրդներ հաշտեցնող» ու «արտաքին ճնշումներից անկախ առաջնորդ»։ Փաշինյանը նույն կերպ է դիրքավորվում՝ որպես «ժողովրդի միակ լեգիտիմ ձայն», որը միաժամանակ պայքարում է և՛ «նախկինների», և՛ արտաքին վտանգների դեմ։ Տիտոյական «վոժդիզմի» կարևոր հատկանիշ էր թշնամու մշտական առկայությունը՝ երբեմն արտաքին, երբեմն ներքին։ Փաշինյանի համակարգում թշնամու կերպարը պարբերաբար փոխվում է՝ նախկիններ, բանակ, եկեղեցի, դատական համակարգ, ակադեմիական ու մտավոր էլիտա։ Սա իշխանության լեգիտիմացման հիմնական մեխանիզմներից մեկն է։

Ըստ էության, գաղափարական առումով Տիտոն նույնպես աղքատ էր, քանի որ նրա «յուրահատուկ սոցիալիզմը» իրականում ավելի շատ սիմվոլիկ համակարգ էր։ Փաշինյանի դեպքում գաղափարախոսությունը փոխարինված է կարգախոսներով ու պոպուլիզմով՝ «նոր Հայաստան», «դուխ», «կրթվելը նորաձև է», «կառավարությունը ես եմ»։

Այս համակարգում ամենավտանգավոր զուգահեռը հետհեղափոխական դատարկությունն է։ Օրինակ, Տիտոյի մահից հետո Հարավսլավիան չուներ ինքնուրույն աշխատող ինստիտուտներ։ Փաշինյանի ստեղծած մոդելը նույնպես կախված է մեկ դեմքից, ոչ թե կայուն համակարգից, ինչը երկարաժամկետ հեռանկարում պետականության համար լրջագույն ռիսկեր է պարունակում։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման մոդելները կենսունակ են միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի «վոժդի» կերպարը։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.