Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.01.2026
 
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Ոչ վաղ անցյալի Հայաստանն ու այսօրվա իրականությունը

Ոչ վաղ անցյալի Հայաստանն ու այսօրվա իրականությունը

Ոչ վաղ անցյալի Հայաստանն ու այսօրվա իրականությունը
21.01.2026 | 18:37

Հայաստանը ժամանակին անվանում էին «ԽՍՀՄ թեթև արդյունաբերության մայրաքաղաք»։ Տեքստիլը, կոշիկը և կարի արտադրությունը ոչ միայն հազարավոր աշխատատեղեր էին, այլև՝ բարձր որակ և միջազգային հեղինակություն։

«ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐԵՑԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻԼԻ ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՏԱՆՔԸ»

Երբեմնի հզոր Հայաստանում տեքստիլ արդյունաբերությունը ոչ թե ուղղակի ոլորտ էր, այլ միլիոնավոր պատվերների և համաշխարհային մակարդակի որակի կենտրոն։ Մեր կարի ու տեքստիլի հսկաները՝ «Գարունը», «Մայիսյան հաղթանակը», Գյումրիի տեքստիլ կոմբինատը, Վանաձորի կարի ֆաբրիկաները, ապահովում էին ողջ Խորհրդային Միության և Արևելյան Եվրոպայի պահանջարկը։

Ի՞ՆՉ ՈՒՆԵԻՆՔ ՄԵՆՔ

Ավելի քան 150,000 աշխատատեղ. Հայաստանի գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ ընտանիք կապված էր այս ոլորտի հետ։

Միլիոնավոր պատվերներ. մեր արտադրանքը սպառվում էր Մոսկվայից մինչև Պրահա և Բեռլին։ Հայկական պիտակը որակի երաշխիք էր։

Հսկա կոմբինատներ. Գյումրիի (Լենինականի) տեքստիլ կոմբինատը իր տեսակի մեջ ամենախոշորներից մեկն էր աշխարհում։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՔԱՅՔԱՅԵՑԻՆ

Այս ամենը չվերացավ ինքն իրեն։ Այն քայքայեցին հանցավոր անտարբերությամբ և սխալ սեփականաշնորհումներով։

1. Հսկա հաստոցները վաճառվեցին որպես ջարդոն։

2. Գիտական և արտադրական պոտենցիալը ցրվեց աշխարհով մեկ։

3. Փորձառու դերձակները, կոնստրուկտորներն ու տեխնոլոգները ստիպված եղան առևտրով զբաղվել կամ արտագաղթել։

ԱՅՍՕՐՎԱ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այսօր այդ փառահեղ գործարանների տեղում կա՛մ դատարկ պատեր են, կա՛մ էլիտար շենքեր։ Իսկ այն կանայք ու տղամարդիկ, ովքեր տասնամյակներ շարունակ «հագցրել» են միլիոնավոր մարդկանց, այսօր չեն կարողանում իրենց համար նոր հագուստ կամ կոշիկ գնել, որովհետև նրանց թոշակը նույնիսկ հացին չի հերիքում։

ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆՔ

Պետությունը պարտք է այս մարդկանց։ Տեքստիլի և թեթև արդյունաբերության վետերանները պետք է ստանան արժանապատիվ կենսաթոշակ։ Մենք պահանջում ենք 50% բարձրացում բոլոր նրանց համար, ովքեր կառուցել և շենացրել են մեր երկրի արդյունաբերությունը։

Մի՛ թողեք, որ մեր պատմությունը մաշվի ու պատռվի անտարբերությունից։

Շարունակելի

Հրայր Կամենդատյան

Դիտվել է՝ 72

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.