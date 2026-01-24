Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Գորշ օրեր

Գորշ օրեր

Գորշ օրեր
21.01.2026 | 21:59
Հունվարի 22
Մի՛ վախենա: Ե’ս Եմ քո Աստվածը. քո Ազատարա՛րը: Ամեն տեսակ չարից պիտի ազատեմ քեզ:
Վստահի՛ր Ինձ: Մի՛ վախենա:
Երբեք մի՛ մոռացեք ասել.
«Փա՜ռք Աստծո»:
Այս պետք է ընդունել իբրև մի շատ կարևոր դաս:
Պետք է ասել. «Փա՜ռք Աստծո» հատկապես գորշ ու տաղտկալի օրերին: Անպատճառ պետք է անես այս: Խաղաղություն ու թեթևություն չես ստանա, մինչև որ այսպես չանես: ՈՒրեմն իմացի՛ր, որ անգույն օրերին հատուկ անելիք ունես. այս բացարձակ անհրաժեշտություն է:
Իմ մահը խաչի վրա ո՛չ միայն անհրաժեշտ էր աշխարհի փրկության համար, այլև` անհրաժե՛շտ էր Իմ աշակերտների կրթության համար: Իմ բոլոր տնօրինությունները նրանց կրթության մասն էին կազմում․ Իմ հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, Իմ աշակերտների ոտքերը լվանալը, Իմ տրտմության ժամը Գեթսեմանի պարտեզում, Իմ անարգվե՛լը, դատապարտվե՛լը, խաչվե՛լն ու թաղվե՛լը:
Սրանցից ամե՛ն մեկն անհրաժեշտ էր` նրանց նկարագրի կազմավորման համար:
Եթե գորշ օրվա մեջ դու դեռ չես սովորել գոհություն հայտնել Աստծուն, ապա դասը կկրկնվի այնքան, մինչև որ սովորե՛ս:
Սակայն ամենքի համար չէ, որ այդպես է: Այս միայն նրանց համար է, ովքեր ուզում են ավելի լավ ծառայություն մատուցել Ինձ, ավելի շատ գործեր անել Ինձ համար:
Մեծ աշխատանքը մեծ ու բծախնդիր վարժություններ է պահանջում:
