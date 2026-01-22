Աղոթարան
21.01.2026 | 22:00
Աստված և Տեր,
կյանք և Արարիչ, ողորմած, գթած, լույս, ներողամիտ, անոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու։
Փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, քավիչ մեղքերի, բուժիչ վերքերի, անհասանելիների հնարք, անմատչելիներին` մերձավոր, անհուսության ելք, անունդ խոստովանված` Աստծո Որդի և Քեզ հետ հզոր և ահավոր Հորդ և Քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ Հոգուդ փառք և պաշտամունք գոհաբանության հավիտյան։
Ամեն։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի
