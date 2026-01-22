Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Աղոթարան
21.01.2026 | 22:00
Աստված և Տեր,
կյանք և Արարիչ, ողորմած, գթած, լույս, ներողամիտ, անոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու։
Փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, քավիչ մեղքերի, բուժիչ վերքերի, անհասանելիների հնարք, անմատչելիներին` մերձավոր, անհուսության ելք, անունդ խոստովանված` Աստծո Որդի և Քեզ հետ հզոր և ահավոր Հորդ և Քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ Հոգուդ փառք և պաշտամունք գոհաբանության հավիտյան։
Ամեն։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի
Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
