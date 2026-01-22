Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.01.2026
 
ԱՄՆ-ԵՄ հակասությունների սրման ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմանշանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել: «Չինաստա՛ն, բարի գալուստ։ Մի շարք առանցքային ոլորտներում Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ»,- ասել է նա: Հատկանշական է, որ Չինաստանի հետ մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու պայմանագիր է կնքել նաև Կանադան:               
 
Նորություններ » Արտաքին «խաղացողներն» արդեն անթաքույց են խառնվում Հայաստանի ներքին գործերին

Արտաքին «խաղացողներն» արդեն անթաքույց են խառնվում Հայաստանի ներքին գործերին

Արտաքին «խաղացողներն» արդեն անթաքույց են խառնվում Հայաստանի ներքին գործերին
22.01.2026 | 11:36

Ըստ էության, Հայաստանի առաջիկա ԱԺ ընտրությունները դարձել են արտաքին խաղացողների արդեն բացահայտ միջամտության առարկա: Այդ «խաղացողները» որոշել են խառնվել մեր պետության ներքին գործերին ու, որ հատկանշական է տվյալ դեպքում, դա սկսել են անել անթաքույց, բացեիբաց:

Եվրամիությունը, օրինակ, բացահայտ հայտարարեց, որ «քեշ փող» է դնում ՀՀ ԱԺ առաջիկա ընտրությունների վրա: Չափազանց պարզ հասկացրեցին Փաշինյանի իշխանությանը, թե ինչ ուզում եք՝ արեք, կուզեք՝ մոլդովական տարբերակով, կուզեք՝ ավելի վատ, «փողը տված ա»:

Հիմա արդեն «պարահանդեսին» միացավ Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը՝ բացեիբաց հայտարարելով, թե Հայաստանի առաջիկա ընտրություններում իրենց սրտի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, նրան են իրենք աջակցում (տեսնես՝ կասկածող կա՞ր):

ՈՒ ստացվում է, որ այն ամենը, ինչ վերջին տարիներին ու հատկապես 2025-ի ընթացքում անում էին Նիկոլ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն, սկսյալ Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պատերազմից մինչև ՀԷՑ-ի խլում ու ընդդիմադիրների նկատմամբ տեռոր, այսինքն՝ այն ամենը, ինչ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերից չի բխում, լիովին տեղավորվում են, համապատասխանում են Արևմուտքի և Թուրքիայի ծրագրերին: Դե, հասկանալի է՝ գումարած Ադրբեջանը:

Մյուս կողմից՝ ռուսական պետական քարոզչամիջոցի մի հաղորդավար ինչ-որ բան էր բլթացրել եթերում, և ՔՊ-ն ամբողջ կազմով հարձակվել էր նրա վրա, ՌԴ դեսպանին անգամ կանչեցին ԱԳՆ՝ բողոք հայտնելու: Բայց, ա՛յ, Ֆիդանի դեպքում «դուխովների» «դուխը» աներևութացավ, ոչ մի քպ-ական ծպտուն չհանեց, օրինակ, թե դու ո՞վ ես, այ Հաքան Ֆիդան, որ մեր երկրի ներքին գործերին խառնվես...

Չնայած, չէ՛, ինչ-որ ծպտուն, այնուամենայնիվ, հանեցին, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեցին:

Այնքան բացահայտ և խոսուն է այս ամենը, որ հազիվ թե լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք լինի:

Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Հայաստանի հարևան երկրներից ոչ մեկը այնքան լավ չգիտե Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմությունն ու նրա իրական սահմանները, որքան՝ Իրանը, այսինքն, Պարսկաստանը, առավել ևս՝ նրա իշխանավորները...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.