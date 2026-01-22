Սիրելի քրիստոնյաներ, խնդրում եմ, մի շտապեք պախարակել ու վարկաբեկել «բարենորոգիչների» ցանցերում հայտնված մեր քահանա հայրերին: Գոնե դուք զուսպ եղեք այդ հարցում, մի´ դատեք: Քրիստոնյան պետք է ցավ ապրի ամեն մի սայթաքածի համար, կարեկցանքով վերաբերվի, ափսոսա, սրտաբուխ աղոթի, Տիրոջը խնդրի:
Գոնե պատկերացնու՞մ եք ինչ հսկայական ճնշումների, տարատեսակ գայթակղությունների, սպառնալիքների տակ են նրանք ու իրենց ընտանիքի անդամներն այս օրերին: Իսկ ո՞վ գիտե, եթե յուրաքանչյուրս իրենց տեղում հայտնվեինք, ի՞նչ կանեինք: Կողքից հեշտ է խորհուրդներ տալը:
Նայում եմ մեր հավատավոր եղբայրների ու քույրերի վերջին ժամերի գրառումները Տեր Արտաշեսի մասին ու ապշահար լինում: Սա՞ է մեր պատկերացրած քրիստոնեությունը:
Խնդրում եմ զուսպ լինել, չտրվել կրքերին, տարբերվել խավարի որդիներից ու իրենց գործելաոճից, այլապես բոլորս ենք գեհենի բաժին դառնալու:
Առաջարկում եմ բոլորին հեռացնել այդ վիրավորական, մեղադրական ու պախարակիչ գրառումները Տեր Արտաշեսի մասին: Շնորհակալություն փոխըմբռման համար:
Խոնարհումս Մասյացոտնի Թեմի տիրանվեր արժանապատիվ քահանաներին, ովքեր անտեսելով ամեն ինչ, մնում են հավատարիմ իրենց ուխտին ու Մայր Աթոռ Սուրբ ԷՋՄԻԱԾՆԻՆ:
Խնդրում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ Իր անսահման ողորմությամբ զորացնի նրանց ու անսասան պահի չարի ամեն տեսակ խարդավանքների ու փորձությունների առջև: Ամեն:
Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԳ.1.
Խնդրում եմ միմյանց իրազեկել և խոսել այս հարցի շուրջ:
ՀԳ. 2.
Նկարում` ս.Գրիգոր Լուսավորչի մուտն ի վիրապի տոնին աղոթքներով, շարականներով Փոքր Վեդի գյուղից Տեր Արտաշեսի առաջնորդությամբ ուխտավորաբար քայլեցինք դեպի Խոր Վիրապ, 05.04.2025թ.:
ՀԳ. 3.
Տեղադրում եմ տեսանյութ, երբ Տեր Արտաշեսը խաչով առաջնորդում էր մեր ՈՒխտերթը դեպի Խոր Վիրապ՝
https://www.facebook.com/watch/?v=866745545952967