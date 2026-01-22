Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.01.2026
 
ԱՄՆ-ԵՄ հակասությունների սրման ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմանշանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել: «Չինաստա՛ն, բարի գալուստ։ Մի շարք առանցքային ոլորտներում Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ»,- ասել է նա: Հատկանշական է, որ Չինաստանի հետ մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու պայմանագիր է կնքել նաև Կանադան:               
 
Նորություններ » Մեր ամոթը

Մեր ամոթը

Մեր ամոթը
22.01.2026 | 12:35

Դագաղների հետ սելֆի լինող այս թյուրիմացությունը բոլոր հարցերում համաձայնում է Ալիևի հետ, շնորհակալություն հայտնում ու նույնիսկ ներողություն խնդրում դրանից (հղումը՝ https://www.facebook.com/reel/919137961096239

Փաստորեն, այս դավաճանի համար Արցախը, արցախցիներն ու հազարավոր զոհերն ու վիրավորներն էին խանգարում թուրքի հետ «խաղաղ» ապրելու, իսկ իրականում թուրքի կոշիկ լիզելու հսմար։

Ա՛յ ոչնչություն, խաղաղությունն էլ է լինում արժանապատիվ, բայց քո նմանները նախընտրեցին՝ դավաճանությունն է թուրքին հնազանդվելը։

Ի դեպ, զավեշտը այն է, որ այս եսիմինչը համարում է, թե թուրքի հետ խաղաղ ապրելու համար Հայաստանն ու հայերը պետք է ծնկի գան։

Թրքասեր Նիկոլն ու այս «նեկրոֆիլն» ինչու՞ պետք է իրենց զավակներով ողջ լինեին, իսկ Եռաբլուրն ու հարյուրավոր պանթեոններ լցված լինեին Նիկոլի ու սրա քաղաքականռւթյան արդյունքում զոհվածների շիրիմներով։

Փաստորեն, թուրքի կոշիկ լիզելը` խաղաղություն է։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 129

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Հայաստանի հարևան երկրներից ոչ մեկը այնքան լավ չգիտե Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմությունն ու նրա իրական սահմանները, որքան՝ Իրանը, այսինքն, Պարսկաստանը, առավել ևս՝ նրա իշխանավորները...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.