Միայն ապիկար իշխանությունները կարող են ատել մամուլը

Տարիներ առաջ կհիշե՞ք, թե քանի անուն թերթ ու գունագեղ հանդեսներ էին տպագրվում։
Իսկ այսօ՞ր...
Հասկանում եք, չէ՞, որ թերթը, հանդեսը, դա տասնյակ շնորհալի մարդկանց աշխատանքի արդյունքն է` լրագրողներ, խմբագիրներ, սրբագրիչներ, նկարիչներ, դիզայներներ, համակարգչային ձեւավորողներ, շարվածք անողներ, էջկապներ, տպագրիչներ...
Հասկանում եք, չէ՞, որ թերթերն ու հանդեսները փակվելով, տասնյակ և հարյուրավոր շնորհալի, տաղանդավոր մարդիկ ուղղակի դարձել են գործազուրկներ։
Մի քանի անուն թերթ էր մնացել, որ պետական սուբսիդիայով էին տպագրվում։ Դրանք էլ Նիկոլը փակեց։
Վանիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ