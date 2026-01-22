ՄԱԿ-ը այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար

Երեկ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ Դոնալդ Թրամփի առաջարկին՝ կապված նրա «Խաղաղության խորհրդի» նախաձեռնության հետ։
Իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահը ընդգծեց հետևյալը․
«Այս կապակցությամբ նշեմ ամենակարևորը։ Ամենակարևորն այն է, որ ամբողջ գործընթացը բարենպաստ ազդեցություն ունենա պաղեստինա–իսրայելական հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման հարցում՝ հիմնված ՄԱԿ-ի համապատասխան որոշումների վրա»։
Ռուսաստանի ղեկավարության բոլոր ելույթներում ընդգծվում է հավատարմությունը և ձգտումը՝ պահպանելու միջազգային իրավունքը ՄԱԿ-ի և նրա Անվտանգության խորհրդի հիման վրա։ Ցանկացած նախաձեռնություն չպետք է փոխարինի ՄԱԿ-ին, այլ պետք է նպաստի դրա արդյունավետության պահպանմանն ու բարձրացմանը։
Այսինքն, ՄԱԿ-ը ինչ-որ այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար և առաջ է մղվում ԱՄՆ-ի կողմից։ Իսկ ՄԱԿ-ի, նրա Անվտանգության խորհրդի պահպանումը և դրանց արդյունավետության բարձրացումը Ռուսաստանի օրակարգն է՝ ուղղված համընդհանուր կայունության և անվտանգության ապահովմանը։
Հայկ Այվազյան