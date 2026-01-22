Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.01.2026
 
ԱՄՆ-ԵՄ հակասությունների սրման ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմանշանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել: «Չինաստա՛ն, բարի գալուստ։ Մի շարք առանցքային ոլորտներում Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ»,- ասել է նա: Հատկանշական է, որ Չինաստանի հետ մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու պայմանագիր է կնքել նաև Կանադան:               
 
Նորություններ » ՄԱԿ-ը այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար

ՄԱԿ-ը այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար

ՄԱԿ-ը այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար
22.01.2026 | 13:36

Երեկ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ Դոնալդ Թրամփի առաջարկին՝ կապված նրա «Խաղաղության խորհրդի» նախաձեռնության հետ։

Իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահը ընդգծեց հետևյալը․

«Այս կապակցությամբ նշեմ ամենակարևորը։ Ամենակարևորն այն է, որ ամբողջ գործընթացը բարենպաստ ազդեցություն ունենա պաղեստինա–իսրայելական հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման հարցում՝ հիմնված ՄԱԿ-ի համապատասխան որոշումների վրա»։

Ռուսաստանի ղեկավարության բոլոր ելույթներում ընդգծվում է հավատարմությունը և ձգտումը՝ պահպանելու միջազգային իրավունքը ՄԱԿ-ի և նրա Անվտանգության խորհրդի հիման վրա։ Ցանկացած նախաձեռնություն չպետք է փոխարինի ՄԱԿ-ին, այլ պետք է նպաստի դրա արդյունավետության պահպանմանն ու բարձրացմանը։

Այսինքն, ՄԱԿ-ը ինչ-որ այլ կառույցով փոխարինելու օրակարգը չափազանց վտանգավոր է համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար և առաջ է մղվում ԱՄՆ-ի կողմից։ Իսկ ՄԱԿ-ի, նրա Անվտանգության խորհրդի պահպանումը և դրանց արդյունավետության բարձրացումը Ռուսաստանի օրակարգն է՝ ուղղված համընդհանուր կայունության և անվտանգության ապահովմանը։

Հայկ Այվազյան

Դիտվել է՝ 140

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Հայաստանի հարևան երկրներից ոչ մեկը այնքան լավ չգիտե Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմությունն ու նրա իրական սահմանները, որքան՝ Իրանը, այսինքն, Պարսկաստանը, առավել ևս՝ նրա իշխանավորները...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.