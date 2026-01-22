Երբ պետությունը վստահվում է ավանտյուրիստներին

Իրավիճակի այս տեսքով ամրակալման դեպքում կստացվի, որ Ղարաբաղյան շարժումից օգտվեց միմիայն ու բացառապես Ադրբեջանը` ամբողջությամբ հայաթափելով Դաշտային ու Լեռնային Ղարաբաղները, Բաքուն, Կիրովաբադը, ազատվելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից, դրա կարգավիճակից ու դեռ մի բան էլ, որպես «вишенка на торте», ստանալով Սյունիքով անարգել ելք ու մուտքի իրավունք։
Ու սա՝ դեռ չհաշված Հայաստանի և Արցախի մարդկային ու տնտեսական կորուստները` զոհերի, արտագաղթի, տնտեսական կոլապսի ու այլ ձևերով կրած։
Հայաստանը վերադառնում է Ադրբեջանի հետ քիրվայության փուլի, բայց արդեն առանց Ղարաբաղների ու դրանց հայության, առանց Սովետական Միության թողած տնտեսության ու մարդկային ֆոնդի, դեռ մի բան էլ Սյունիքում վարձակալության տված ճանապարհներով...
Ու միշտ էլ այսպես է լինում, երբ շարժումները կամ պետությունը վստահվում է տարբեր ավանտյուրիստների, ովքեր իրենց Շառլ դը Գոլ կամ Պապ թագավոր են կարծում։
Վահե Գրիգորյան