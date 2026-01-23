Ինչպես է գալիս ուժը
22.01.2026 | 21:59
Տե՛ր, Դու ես մեր ապավենը:
Տե՛ր Աստված, Դու՛ ես մեր վստահությունը:
Տե՛ր, արի ու խոսի՛ր մեզ հետ:
Ամեն զորություն Ինձ տրվեց:
Զորությունը Ի՛մն է տալու և Ի՛մն է հետ քաշելու համար:
Այնուհանդերձ, անգամ Ե՛ս եմ ընդունում, որ չեմ կարող զորությունը հետ քաշել մի հոգուց, որ Ինձ մոտ է բնակվում, որովհետև այս դեպքում թեպետ իբրև պարգև չի տրվում, բայց ինքնաբերաբար, անզգալի կերպով Ինձնից փոխանցվում է Իմ աշակերտին: Շնչառության պես այն ներս է առնվում` Իմ ներկայության մեջ ապրող հոգու կողմից:
Սովորի՛ր ինքդ քեզ փակել Իմ ներկայության մեջ, այդ ժամանակ առանց խոսքի կունենաս այն ամենը, որ ցանկանում ես վերցնել Ինձնից` ուժը, զորությունը, ուրախությունը, առատությունը:
