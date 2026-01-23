Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
ԱՄՆ-ԵՄ հակասությունների սրման ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմանշանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել: «Չինաստա՛ն, բարի գալուստ։ Մի շարք առանցքային ոլորտներում Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ»,- ասել է նա: Հատկանշական է, որ Չինաստանի հետ մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու պայմանագիր է կնքել նաև Կանադան:               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
22.01.2026 | 22:00
Քո լույսով լուսավորվեցինք բոլորս, Քրիստոս,, և Քո Սուրբ Խաչին ապավինեցինք հավատացյալներս, Փրկիչ։
Լսիր մեզ Աստված Փրկիչ մեր, տուր մեզ Քո խաղաղությունը և ողորմիր մեզ, մարդասեր Տեր։
Ամեն։
Դիտվել է՝ 88

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Երբ հարևանիդ տունը վառվում է՝ մի ուրախացիր

Հայաստանի հարևան երկրներից ոչ մեկը այնքան լավ չգիտե Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմությունն ու նրա իրական սահմանները, որքան՝ Իրանը, այսինքն, Պարսկաստանը, առավել ևս՝ նրա իշխանավորները...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.