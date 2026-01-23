Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
ԱՄՆ-ԵՄ հակասությունների սրման ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմանշանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել: «Չինաստա՛ն, բարի գալուստ։ Մի շարք առանցքային ոլորտներում Եվրոպային անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ»,- ասել է նա: Հատկանշական է, որ Չինաստանի հետ մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու պայմանագիր է կնքել նաև Կանադան:               
 
23.01.2026 | 10:29

Դավոսում խաղարկվող գավառական թատրոնը՝ իրեն «ալամ աշխարհի» քաաքականության հանճարեղ ռեժիսոր համարող Թրամփի գլխավորությամբ, կարո՞ղ է ավարտել ռուս-ուկրաինական պատերազմը:

Ո՛չ, չի կարող:

Ինչու՞։

Որովհետև ռուսական կողմում կլոր ապուշներ չեն ու ամեն ինչից զատ, շատ լավ գիտեն, թե ինչու Թրամփի ինքնաթիռը հետ վերադարձավ ԱՄՆ:

Պատճառն ամենևին ինքնաթիռի տեխնիկական անսարքությունը չէր:

(Ով ծանոթ է նախագահի ինքնաթիռի սպասարկման ու ստուգման գրաֆիկ -պլանին, կբացառի տեխնիկական անսարքությունը)։

Թրամփի դարդը ամենևին ՈՒկրաինան չէ, այլ այն սև ամպերը, որոնք կուտակվել են իր գլխին, իր իսկ փաստաբանների երդման տակ տրված ցուցմունքների պատճառով:

Թրամփի համար շաբաթն ուրբաթից կարող է շուտ գալ...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

