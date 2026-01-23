Դավոսում խաղարկվող գավառական թատրոնը՝ իրեն «ալամ աշխարհի» քաաքականության հանճարեղ ռեժիսոր համարող Թրամփի գլխավորությամբ, կարո՞ղ է ավարտել ռուս-ուկրաինական պատերազմը:
Ո՛չ, չի կարող:
Ինչու՞։
Որովհետև ռուսական կողմում կլոր ապուշներ չեն ու ամեն ինչից զատ, շատ լավ գիտեն, թե ինչու Թրամփի ինքնաթիռը հետ վերադարձավ ԱՄՆ:
Պատճառն ամենևին ինքնաթիռի տեխնիկական անսարքությունը չէր:
(Ով ծանոթ է նախագահի ինքնաթիռի սպասարկման ու ստուգման գրաֆիկ -պլանին, կբացառի տեխնիկական անսարքությունը)։
Թրամփի դարդը ամենևին ՈՒկրաինան չէ, այլ այն սև ամպերը, որոնք կուտակվել են իր գլխին, իր իսկ փաստաբանների երդման տակ տրված ցուցմունքների պատճառով:
Թրամփի համար շաբաթն ուրբաթից կարող է շուտ գալ...
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ