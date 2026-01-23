ՀՀ-ում վտանգված է ժողովրդավարությունը, անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը

ՈՒ՞ր են նայում իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ինչու չեն արձագանքում, մեր պետությունում հավատարմագրված ներկայացչությունները, երբ այսքան ատելության խոսք է գեներացվում եկեղեցականների դեմ, ովքեր չեն միաբանում իշխանականներին ընդդեմ Սուրբ Եկեղեցին, երբ մեր հեգևորականների ֆիզիկական հաշվեհարդարների սպառնալիքի տակ անգամ վախենում են ընտանիքի անդամներին տանը միայնակ թողնել։ Վտանգված է ժողովրդավարությունը, անձնական կյանքի անձեռնամխելությունը։ Աշխարհը կուրացած է, նրանց աչքերը փակ են մեր խնդիրների համար նրանք չեն տեսնում մեր հոգևորականների և հավատացյալների տառապանքը։
Տեր Զարեհ ԱՇՈՒՐՅԱՆ