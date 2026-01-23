Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Նորություններ » Ի՞նչ եղավ ձեր 350 հազար աշխատատեղը

Ի՞նչ եղավ ձեր 350 հազար աշխատատեղը

Ի՞նչ եղավ ձեր 350 հազար աշխատատեղը
23.01.2026 | 11:45

Սամվել Կարապետյանի ՈՒժեղ Հայաստան շարժումը հրապարակել էր իր ծրագրային դրույթներ։ Մասնավորապես, նախատեսված է 300 000 նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Դրա հաջորդ օրը, հունվարի 21-ին, ԱԺ-ում ՔՊ-ականները հայտարարեցին. պահ, պահ 300 000, մենք (այսինիքն, ՔՊ-ականները) 350 000 ենք ստեղծել։ Դրանից հետո հունվարի 21-ի ուշ երեկոյան, ենթադրվում է, որ կտրուկ բարձրացել է ՀՀ հայտնի սուտասան Ստեփանի ճնշումը։

Նույնիսկ նա, ով համարվում է ՀՀ սուտասանների չեմպիոնը, զայրացել է. ի՞նչքան կարելի է նման ստեր ասել։ Եվ իրոք, ստի ոտքերը կարճ են։

Եվ, այսպես, 2017թ ՀՀ տնտեսության մեջ զբաղվածների թիվը եղել է 1011.7 հազ մարդ։ 2024-ին այդ թիվը կազմել է 1176.1 հազ. մարդ։ Այն է, 7 տարում զբաղվածների (այսինքն՝ աշխատողների) թիվն ավելացել է .... 164.4 հազ. -ով։ 350 000 թիվ պարզապես չկա։ Հիմա, ի՞նչու 2024։ Միգուցե 2025-ին զբաղվածների թիվը կտրուկ ավելացե՞լ է։ Բանն այն է, որ այս պահին ունենք 2025թ զբաղվածների թիվը 3-րդ եռամսյակի դրությամբ։ Տարեկան թվերը դեռ չկան։

Համենայն դեպս, չարախոսներից խուսափելու համար նշենք, որ 2025-ի 1-ին եռամսյակում զբաղվածների թիվը եղել է 1159.4 հազ. մարդ, 2-րդ եռամսյակում՝ 1190.7 հազ մարդ և երրորդում՝ 1210 հազ մարդ (2024-ին համապատասխանաբար եղել է՝ 1116.4; 1190.9 ու 1211.4 հազ.մարդ)։

Ասել կուզի, 2025-ի զբաղվածների թիվը 2024-ի 1176.1 հազ մարդ թվից շատ չի տարբերվելու։ Ավելի հետաքրքիր է գործազուրկների թիվը։

2017-ին այն եղել է 219 հազ մարդ։ 2024-ին 181.2 հազ մարդ, իսկ 2025-ի հոկտեմբերին՝ 161.3 հազ. մարդ։ Այսինքն, գործազուրկների թիվը 8 տարում (ավելի ճիշտ՝ 7 տարի 9 ամսում) պակասել է... 57.7 հազ մարդով։ Բա ի՞նչ եղավ ձեր 350 հազար աշխատատեղը։

Հրանտ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ

Դիտվել է՝ 99

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

Աշխարհաքաղաքական բնույթի մեծ և, միաժամանակ, ավելի մեծացող լարվածությունը խոսում է այն մասին, որ դրան զուգահեռ աճում է նաև որևէ տեսակի մասշտաբային իրադարձություն տեղի ունենալու հավանականությունը, որը կպարպի այդ լարվածությունը՝ դարձյալ որևէ տեսակի խոշոր ավերածության տեսքով...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.