Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Կենսաթոշակառու՞ն, թե՞ չղջիկը

23.01.2026 | 12:45

Պարզվում է Հայաստանը պահանջարկներ ունի:

Հաշվի առնելով Հայաստանի պահանջարկները, ԿԳՄՍՆ-ն 2025 թվականին առաջին անգամ կազմակերպեց «Պետության պահանջարկի վրա հիմնված (Demand Driven) գիտահետազոտական նախագծեր 2025» մրցույթը:

Առաջին հայացքից լավ է, որ պետությունն ինչ-որ բանի պահանջարկ ունի: Սակայն, մյուս կողմից` ո՞րն է Հայաստանի պահանջարկը:

14 մլրդ դոլար արտաքին պարտք, էներգետիկ ռեսուրսների դեֆիցիտ, օկուպացված տարածքներ, հազարավոր բռնի տեղահանված անձինք, աղքատություն, արտաքին ագրեսիայի վտանգ։

Կարծում եք թվարկած մարտահրավերները չեզոքացնելու կամ մեղմելու համա՞ր է անցկացվել «պետության պահանջարկների» մրցույթը:

Իհարկե, ոչ:

ԵՊՀ-ն ազդարարում է, որ «պետության պահանջարկի» մրցույթի հաղթողներից է, օրինակ` «ձեռքաթևավորների ուսումնասիրությունը» ծրագիրը (կոդ՝ 25DD-1F073): Պետությունը հատկացրել է 30 մլն դրամ (80 000 ԱՄՆ դոլար), որպեսզի ԵՊՀ-ից ինչ-որ մեկը «նախատեսի» անցկացնել «չղջիկների ակուստիկ մոնիթորինգ»:

Այլ կերպ ասած` ակուստիկ սարքերով լսի չղջիկներին: Լավ գործ է չղջիկներին հարկատուների հաշվին լսել «նախատեսելը», սակայն ավելի լավ չէ՞ ԵՊՀ-ական «չղջիկասերները» գնան և չղջիկներին հետևեն Նորվեգիայի, Նոր Զելանդիայի կամ Ավստրալիայի հարկատուների հաշվին:

«Պետության պահանջարկի» մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ կարելի է անվերջ խոսել:

Անիմաստ է, քանզի Հայաստանի համար չղջիկները կենսաթոշակառուներից կարևոր են:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

