Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Ճնշումներին հակազդելու ճանապարհներ կան, իսկ սայթաքելու դեպքում Մայր Աթոռի դուռը միշտ բաց է

Ճնշումներին հակազդելու ճանապարհներ կան, իսկ սայթաքելու դեպքում Մայր Աթոռի դուռը միշտ բաց է
23.01.2026 | 13:01

Մասյացոտնի թեմում ծառայություն տանող հոգևորականի նկատմամբ իշխանության անմարդկային հալածանքները խոսուն փաստ են` ռեժիմի բարոյական գահավիժման և թշնամական գործողությունների:

Ի պատիվ թեմի Ոսկետափ գյուղի հոգևոր հովիվ Տեր Արտաշեսի, ոչ միայն հանրայնացվեց իշխանության հանցավոր գործունեության ևս մեկ աղաղակող փաստ, այլև այս քայլով ցույց տրվեց, որ ճնշումներին հակազդելու ճանապարհներ կան, իսկ սայթաքելու դեպքում, Մայր Աթոռի դուռը միշտ բաց է:

Ռեժիմի նյարդային շարժումներն ու աճող ագրեսիվ պահվածքը ի ցույց են դնում սրանց մտքի սննանկությունն ու բովանդակային դատարկությունը, ինչը հանրային տրամադրություններում վճռորոշ նշանակություն ունի:

Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

