23.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Նորություններ » Միշտ և ամենուր պետական բյուջեն լափում ու մսխում են դրածո կառավարությունները

23.01.2026 | 13:48

Համաշխարհային պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր երկրներում և բոլոր ժամանակներում պետական բյուջեն լափում ու մսխում են դրածո կառավարությունները: Այո, այո՝ դրածոները:

Հայոց պատմության մեջ նույնպես կան այդպիսի դեպքեր. աղբյուրները վկայում են, որ Արտաշեսյան արքայատոհմի մայրամուտի ժամանակներում Հռոմի կողմից Հայոց գահին կարգված բոլոր դրածո արքաները նախ և առաջ աչքի էին ընկնում պետական գանձարանի անխնա մսխմամբ ու հենց այդ մսխումներն էին լինում հիմնական պատճառը, որ վերնախավն ապստամբում և Հռոմի դրածո արքաներին գահընկեց էր անում:

Իսկ ահա թվերը վկայում են, որ վերջին 108 տարում (սկսած 1918 թվականից) Հայաստանի ոչ մի կառավարություն պետական բյուջեն չի մսխել այնպես, ինչպես մսխել է և շարունակում է մսխել «արտաքին սվիններով» պահվող Նիկոլի կառավարությունը:

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Տարածաշրջանային

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

Աշխարհաքաղաքական բնույթի մեծ և, միաժամանակ, ավելի մեծացող լարվածությունը խոսում է այն մասին, որ դրան զուգահեռ աճում է նաև որևէ տեսակի մասշտաբային իրադարձություն տեղի ունենալու հավանականությունը, որը կպարպի այդ լարվածությունը՝ դարձյալ որևէ տեսակի խոշոր ավերածության տեսքով...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը
Մեծերի գործը և ժողովրդի ճակատագիրը

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
