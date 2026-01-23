Միշտ և ամենուր պետական բյուջեն լափում ու մսխում են դրածո կառավարությունները

Համաշխարհային պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր երկրներում և բոլոր ժամանակներում պետական բյուջեն լափում ու մսխում են դրածո կառավարությունները: Այո, այո՝ դրածոները:
Հայոց պատմության մեջ նույնպես կան այդպիսի դեպքեր. աղբյուրները վկայում են, որ Արտաշեսյան արքայատոհմի մայրամուտի ժամանակներում Հռոմի կողմից Հայոց գահին կարգված բոլոր դրածո արքաները նախ և առաջ աչքի էին ընկնում պետական գանձարանի անխնա մսխմամբ ու հենց այդ մսխումներն էին լինում հիմնական պատճառը, որ վերնախավն ապստամբում և Հռոմի դրածո արքաներին գահընկեց էր անում:
Իսկ ահա թվերը վկայում են, որ վերջին 108 տարում (սկսած 1918 թվականից) Հայաստանի ոչ մի կառավարություն պետական բյուջեն չի մսխել այնպես, ինչպես մսխել է և շարունակում է մսխել «արտաքին սվիններով» պահվող Նիկոլի կառավարությունը:
Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ