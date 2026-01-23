Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Իշխանության պահպանումը՝ վարչախմբի գերխնդիր

23.01.2026

Նիկոլ Փաշինյանը մի գերխնդիր ունի` ամեն կերպ պահպանել, երկարաձգել իր ձախողված իշխանությունը։ Դրան են միտված նրա բոլոր գործողությունները` Արցախը հայաթափած Իլհամ Ալիևին շնորհակալություն հայտնելը, Հայաստանի էներգահամակարգը Ադրբեջանի էներգահամակարգին միացնելու մտադրությունը, Ադրբեջանից էժան բենզին ներկրելը, արտերկրից նոր վարկեր վերցնելը, վատ աշխատող պաշտոնյաներին միլիոնավոր դրամների պարգևատրումները, ընդդիմադիր գործիչներին, իշխանության քննադատներին բանտեր նետելը։

Հունիսի 7-ի ԱԺ ընտրությունների արդյունքներով որպես իշխանություն վերարտադրվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը նոր, շատ ավելի մեծ զիջումներով շնորհակալություն է հայտնելու Էրդողանին և Ալիևին, Հայաստանը դսրձնելու է Արևմտյան Ադրբեջան, իրականություն են դառնալու Իլհամ Ալիևի այն խոսքերը, թե իրենք Երևան են գալու առանց տանկերի։

Ոսկան Սարգսյան

