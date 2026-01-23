Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
Նորություններ » Ասում են...

Ասում են...

Ասում են...
23.01.2026 | 18:11

Մենք գիտեինք, որ կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի պատմությունը մասամբ կեղծ էր։ Որ ուժեղագույններն իրենց կազատեն պարտավորություններից այն ժամանակ, երբ ճիշտ համարեն։ Որ առևտրային կանոնները կիրառվում էին անհամաչափորեն։ Եվ որ միջազգային իրավունքը կիրառվում էր տարբեր խստությամբ՝ կախված մեղադրյալի կամ զոհի ինքնությունից։

Այս ֆիկցիան օգտակար էր, և, մասնավորապես, ամերիկյան հեգեմոնիան օգնում էր հանրային բարիքներ ապահովել՝ բաց ծովային ուղիներ, կայուն ֆինանսական համակարգ, հավաքական անվտանգություն և աջակցություն վեճերի լուծման մեխանիզմներին։

Ուստի մենք ցուցանակը դնում էինք պատուհանին։ Մենք մասնակցում էինք ծիսակարգերին։ Եվ հիմնականում խուսափում էինք մատնանշել հռետորաբանության և իրականության միջև եղած ճեղքվածքը։

Այս գործարքն այլևս չի աշխատում։

Թույլ տվեք ուղիղ խոսել. մենք փլուզման, այլ ոչ թե անցումային փուլի կիզակետում ենք։

Մարկ Քարնի

Կանադայի վարչապետ

Դիտվել է՝ 255

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

Աշխարհաքաղաքական բնույթի մեծ և, միաժամանակ, ավելի մեծացող լարվածությունը խոսում է այն մասին, որ դրան զուգահեռ աճում է նաև որևէ տեսակի մասշտաբային իրադարձություն տեղի ունենալու հավանականությունը, որը կպարպի այդ լարվածությունը՝ դարձյալ որևէ տեսակի խոշոր ավերածության տեսքով...

Սոցցանցային գրառումներ

Հոգի ուտողները
Հոգի ուտողները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.