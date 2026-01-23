Հոգի ուտողները

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Տնեցիները հիվանդ են բերում հոգեբուժարան:

- Բժիշկ, մեր հիվանդին չե՞ք ընդունի, հոգիներս կերավ:

- Չէ՛, չեմ կարող, ազատ տեղ չկա:

- Բա ի՞նչ անենք, քուն ու հանգիստ չունենք դրա ձեռին:

- Հիմա կասեմ: Տանը նոութբուք, համակարգիչ, անդրոիդ հեռախոս ունե՞ք:

- Հա, իհարկե:

- Դեհ, ուրեմն այսպես: Ֆեյսբուքում մի էջ եք բացում իր համար, օր ու գիշեր այնտեղ էլ կմնա, ուրիշների հոգիները կուտի, նյարդները կփորփրի, ձեզ էլ հանգիստ կթողնի:

- Վա՜յ, բժիշկ ջան, բա որ բլոկ անե՞ն:

- Էհ, էդ խնդիր չէ, «Վկոնտակտ» կտեղափոխեք, որ այնտեղ էլ համը հանի, «Օդնոկլասնիկ», ու մինչ էնտեղ էլ փակեն, նոր Ֆեյսբուքում տեղը կբացվի:

- Բա որ ինտերնետը անջատե՞ն, բժիշկ:

- Մոբիլ ինտերնետ կա, չէ՞: Մի քանի, տարբեր օպերատորների էլ ՍԻՄ-քարտեր կպահեք, ինչպես ասում են՝ «նա վսյակի»:

- Բժիշկ ջան, բա որ հոսանքը անջատե՞ն:

- Լսեք, ես բժիշկ եմ, ձեզ համար ԱյԹի համակարգչային ադմինիստրատոր չեմ, ոչ էլ էլեկտրիկ: Հոսանքն էլ որ անջատեն, ա՛յ մարդ, դուք էլ վաղօրոք բենզինով գեներատոր պահեք:

- Է՜, եսի՞մ, բժիշկ ջան, վախենում ենք էդքանը գլուխ չբերենք: Ասա՝ ի՞նչ անենք, քեզ ղուրբան, ի՞նչ լավություն քեզ համար անենք, որ մեր էս հիվանդին ձեր մոտ պահես:

Բժշկի աչքերը այստեղ փայլում են:

- Շա՜տ-շատ դժվար բան եք խնդրում, բայց կփոձեմ ձեզ օգնել: Անձամբ ինձ ոչինչ պետք չի: Վաղը մի տեղ է ազատվում, որ հիվանդանոցի համար մի 15 կիլովատ դիզել գեներատոր բերեք, ձեր հարցերն էլ կլուծենք:

- Ա՛յ բժիշկ ջան, բերելը՝ կբերենք, բայց էդ գեներատորը ինչի՞ համար է:

- Ո՞նց թե ինչի, որ հոսանքը մեր անջատեն, ինտերնետը կտրվի, էդ 200 հիվանդին ո՞նց ենք պահելու, բոլորը կփախնեն:

- Ձերոնց էլ եք Ֆեյսբուքում պահու՞մ:

- Իսկ կարծում եք նախկինի պես ձեռներն ու ոտերը կապու՞մ ենք: Իհարկե, բա ովքե՞ր են մարդկանց նյարդերի վրա խաղում սոցցանցերում, մերոնք են, չէ՞,- հպարտանում է բժիշկը:- Մինչ մարդկանց հոգիները սոցցանցերում ուտում են, հա՛մ իրենք են հանգստանում, հա՛մ էլ՝ մենք:

- Բժիշիշկ ջան, բերելը՝ կբերենք, բայց վախենում ենք էդ ձեր հիվանդները վնաս տան:

- Մի՛ վախեցեք, ով նման բան փորձի անել, ադեկվատ ենք ճանաչում ու բանտ ուղարկում:

- Իսկ որ բանտարկյալներին վնասե՞ն:

- Դա արդեն մեր խնդիրը չէ: Բայց ասեմ՝ էնտեղից էլ ԱԺ են ուղարկում, որ այնտեղ էլ է համը շատ հանում, իսկույն՝ ավելի վեր: Մենք հանգիստ մեր գործերով ենք զբաղվում, իսկ ինքն էլ թող ժողովրդի հոգին ուտի, մեր ժողովուրդը անչափ համբերատար է, կդիմանա:

Վահրամ Օհանջանյան

