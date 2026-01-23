Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Նորություններ » Արագ հարմարվում-սովորում ենք ամեն ինչին

Արագ հարմարվում-սովորում ենք ամեն ինչին

Արագ հարմարվում-սովորում ենք ամեն ինչին
23.01.2026 | 18:45

Սովորությունը սարսափելի բան ա։ Հինգ մահ ես տեսնում, վեցերորդին սովորում ես, երկու անգամ քեզ ժպտում են, երրորդը էլ չես նկատում, մի քանի անգամ քեզ խաբում են, հետո ինքդ ես սկսում խաբվել։

Դարվինն ա մեղավոր, ասել ա՝ ով հարմարվում ա շրջապատին, երկար ա ապրում։ Մենք էլ արագ հարմարվում ենք՝ ամեն ինչի սովորում ենք։

Մի քանի անգամ լվացքի մեքենան իրան կոտորելով լվանում ա շորերդ, արդեն մոռանում ես, թե ինչ ա ձեռքով լվացք անելը։ Սովորում ես։ Ալարում ես անգամ մեքենայի միջից շորերդ հանել։

Համակարգչով մի քիչ տպում ես, գրիչ բռնելը մոռանում ես։ Սովորում ես։ Անգամ ստորագրել էլ չի ստացվում։

Քահանան մկրտում ա երեխային՝ քթի տակ անկիրք ձայնով արագ-արագ կես բերան օրհնում ա, բան չես հասկանում։ Սովորություն ա, անգիր ա արել։ Բա մարդուն տենց ե՞ն կնքում, բա Աստծուն տենց ե՞ն դիմում։

Աչքդ բացում ես՝ արևը դուրս ա եկել։ Չես էլ նկատում, վեր ես կանում, գնում ես լոգարան։ Արև ա, էլի, ամեն օր էլ դուրս ա գալիս։ Բա արևին տենց ե՞ն դիմավորում, բա հրաշքը տենց ե՞ն վայելում։

Բա սերը, սերը։ Ո՜նց կարելի ա սիրուն սովորել։ Ո՜նց կարող ա սերն առօրյա դառնալ, սովորություն դառնալ՝ որ խալաթի նման հագնես, կտրես, ձևես, բլանդես։ Բա դա սեր ա՞։ Պիտի ամեն գիշեր կորցնես սերը ու ամեն առավոտ նորից սիրահարվես, պիտի դողաս սիրո վրա, մոմ վառես։

Բա կյանքը։ Մինչև սկսում ենք գիտակցել մեր եսը, արդեն սովորած ենք լինում կյանքին։ Բայց չէ՞ որ կյանքը հազվագյուտ պարգև ա։ Քանի կաս, քանի շնչում ես, պիտի ամեն գիշեր մեռնես ու ամեն առավոտ նորից ծնվես, որ հասկանաս, որ գնահատես։

Տուն ես մտնում, տեսնում ես մայրդ սենյակի անկյունում նստած ա։ Սովորություն ա, չես էլ նկատում։ Հետո՝ մի օր տուն ես մտնում, ու անկյունը դատարկ ա։ Գլխիդ ես տալիս, հայացքիդ էդ անկյունը պոկվում-ընկնում ա ու մինչև կյանքիդ վերջը դատարկ է մնում, կույր ա մնում։

Քայլում ես փողոցում, շուրջդ տներ են՝ մեծ ու փոքր քարից տներ։ Չես էլ նկատում՝ տներ են, էլի։ Սովորել ես։ Մեկ էլ մի օր շուրդ ես նայում, տները չկան, հսկայական փայլուն, անկյանք շենքեր են։ Ոտքիդ տակի մայթը նույնն ա, իսկ շուրջդ ամեն ինչ տարբեր ա, ասես օտար քաղաքում լինես։ Դե, հիմա սրանց սովորի ու գիշերը երազումդ հին տները տես։

Իսկ ազատութու՞նը։ Սովորություն դարձած ազատությունը կամավոր ստրկություն ա։ Հենց համարես, որ դու անդառնալիորեն ու վերջնականապես ազատ ես ու զգոնությունդ կորցնես, չես էլ հասկանա, թե ոնց կորցրիր ազատությունդ։ Դու չես էլ պատկերացնում, թե ինչքան աչք կա քո ազատության վրա։ Մարդուն երբեք չի բավարարում իր եսը, ու նա ուրիշների ազատության հաշվին լրացնում ա պակասը։

Չէ՛, ազատությունը շատ թանկ բան ա, ազատությունը պետք ա ամեն օր նվաճել, որովհետև ազատ մարդը նա չի, ով ազատ ա ծնվել, այլ նա, ով գնել ա էդ ազատությունը, հաճախ՝ կյանքի գնով։

23.01.2025

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 92

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

Աշխարհաքաղաքական բնույթի մեծ և, միաժամանակ, ավելի մեծացող լարվածությունը խոսում է այն մասին, որ դրան զուգահեռ աճում է նաև որևէ տեսակի մասշտաբային իրադարձություն տեղի ունենալու հավանականությունը, որը կպարպի այդ լարվածությունը՝ դարձյալ որևէ տեսակի խոշոր ավերածության տեսքով...

Սոցցանցային գրառումներ

Հոգի ուտողները
Հոգի ուտողները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.