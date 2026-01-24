Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.01.2026
 
Դավոսում անցկացված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ միջազգային կանոնների նախկին համակարգն այլևս չի գոչծում։ «Մեզ ավելի ու ավելի են հիշեցնում, որ ապրում ենք մեծ տերությունների մրցակցության դարաշրջանում։ Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում են, իսկ թույլերը ստիպված են հանդուրժել այն ամենը, ինչ պարտադրվում է իրենց: Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն ճաշացանկում եք»,- ասել է Քարնին։                
 
Մեծ վարձքը
23.01.2026 | 21:59
Հունվարի 24
Աղոթում ես հավատքի համար և ճիշտ ես անում, որովհետև հանձնարարվեց այդպես անել:
Ես Իմ օթևաններում տեղեր ունեմ նախատեսված նաև նրանց համար, ովքեր թեպետ Ինձ են դարձել, սակայն ունեն թույլ ծնկներ և նվաղած սրտեր:
Մի՛ վախենա, Ես քո Աստվածն եմ: Քո մեծ վարձքը: Քեզ մնում է միայն վեր նայել ու ասել.
«Ամեն ինչ լա՛վ է»:
Ես եմ քո Աստվածը: Մի՛ ցանկանա տեսնել քո առջև ընկած ճանապարհի վերջը: Դու քայլիր քո առջև եղած տեսանելի՛ ճանապարհով:
Շատ քիչ է պատահում, որ ողջ ճանապարհը տեսնելու շնորհ տամ Իմ աշակերտներին, հատկապես անձնական գործերի մեջ, որովհետև միայն առջևը տեսնելն ու քայլելն է հավատը կատարելագործելու լավագույն եղանակը:
Չքարտեզագրված ջրերի մեջ ես:
Սակայն քեզ հետ է Տերը բոլոր ծովերի. քեզ հետ է Սաստողը փոթորիկների, ցնծա՛ ու երգի՛ր քո ճանապարհին:
Լուռ հետևի՛ր սահմանափակող Տիրոջը, հետևիր Աստծուն, որովհետև նրան ծառայելու մեջ է կատարյալ ազատությունը:
ՆԱ` ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՍՏՎԱԾԸ, կաշկանդելով դրեց Իրեն մանկան նեղանձուկ մարմնի մեջ, պատանեկության ու երիտասարդության տարիներին Իրեն կամովին ենթարկեց մարդկային բնության սահմանափակումներին:
Նշանակում է` դու՛ էլ պիտի սովորես քո իմացությունը և կարողությունը, որոնք անսահման զորեղ են հոգևոր իրականության ասպարեզում, սահմանափակումների ենթարկել աշխարհային գործերի մեջ:
Այսուհանդերձ, Ես քեզ հետ եմ:
Երբ Իմ աշակերտները ձուկ որսալու համար ողջ գիշեր չարչարվեցին ու մնացին ձեռնունայն, Ես երևացի նրանց, ու ուռկանները պատռվելու աստիճան լցվեցին ընտիր ձկներով:
