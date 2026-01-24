Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ամերիկացի միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ մի քանի տասնամյակ անց աշխարհը կդառնա միլիարդավոր մարդանման ռոբոտների տուն: «2030-2031 թվականներին, մոտ հինգ տարի անց, արհեստական բանականությունը կլինի ավելի խելացի, քան ամբողջ մարդկությունը միասին վերցրած»,- ասել է նա:               
 
24.01.2026 | 12:24

Խորեն Արտաշեսի -ն գրառում էր արել, որտեղ կարճ, բայց բովանդակալից ներկայացրեց, թե ով է Եզրաս Սրբազանը և ինչ է արել։

Աստծով, երբ մեր Սրբազանները գտնվեն ազատության մեջ,

երբ մեր հայրենիքը, ինչպես Սրբազանն է ասում, չարազերծվի,

մենք պետք է մի կարևոր բան վերականգնենք՝

ծանոթանանք մեր հոգևորականների հետ, մեր Սրբազանների հետ։

Տարվա մեջ պետք է կազմակերպվեն նման մեծ հանդիպումներ,

որ յուրաքանչյուր հայ մարդ հնարավորություն ունենա

մոտիկից ճանաչելու իր հոգևոր հորը։

Շատ ենք կտրվել, շատ։

Շատ բաներից տեղյակ չենք։

Չգիտենք՝ ովքեր են մեր հոգևոր հայրերը,

ինչ ճանապարհ են անցել,

ինչ ներդրում ունեն մեր ժողովրդի և հայրենիքի կյանքում։

Եվ գուցե, ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի։

Այս ամենի մեջ Սրբազանը նաև իր ներդրումն ունեցավ։

Նրա գալով, շատ ու շատ հոգևոր հայրերի ճանաչեցինք, սկսեցինք հետաքրքրվել, լսել։

Ու շատ լավ է, որ եկեղեցին էլ իր հերթին

մաքրվում է տիրադավերից։

Լուռ, ցավով, բայց՝ անհրաժեշտ։

Հոգևոր Հայաստանը վերականգնում է ինքն

իրեն։

Դժվարությամբ, բայց ճշմարտությամբ։

Lora Knd-ի ՖԲ էջից

