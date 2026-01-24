Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.01.2026
 
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ամերիկացի միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ մի քանի տասնամյակ անց աշխարհը կդառնա միլիարդավոր մարդանման ռոբոտների տուն: «2030-2031 թվականներին, մոտ հինգ տարի անց, արհեստական բանականությունը կլինի ավելի խելացի, քան ամբողջ մարդկությունը միասին վերցրած»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Միայն «Храмовый комплекс»-ի ստեղծումը Եզրաս Սրբազանին ընդմիշտ դասում է հայ բոլոր ժամանակների մեծերի շարքին

Միայն «Храмовый комплекс»-ի ստեղծումը Եզրաս Սրբազանին ընդմիշտ դասում է հայ բոլոր ժամանակների մեծերի շարքին

Միայն «Храмовый комплекс»-ի ստեղծումը Եզրաս Սրբազանին ընդմիշտ դասում է հայ բոլոր ժամանակների մեծերի շարքին
24.01.2026 | 12:52

Անցած օրը Մոսկվայում էի։

Գործերն ավարտելուց հետո հյուրընկալվեցի' Եզրաս Արքեպիսկոպոս Սրբազանին։ Ստացա Սրբազանի օրհնությունը և մեր զրույցի ընթացքում կրկին համոզվեցի, թե իսկապես երջանիկ են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անձամբ ճանաչում են Սրբազանին և հանդիսանում են նրա ժամանակակիցը։

Անցած անգամ գրել էի, թե ինչեր է արել Սրբազանը' հայապաշտպանության հարցում ու չեմ ուզում նորից թվարկել այդ ամենը։

Բայց եթե Սրբազանն իր կյանքում այլևս ոչ մի բան արած չլիներ, միայն «Храмовый комплекс»- ի ստեղծումը, իրեն ընդմիշտ դասում է հայ բոլոր ժամանակների մեծերի շարքին։ Իսկ դուք գիտե՞ք, որ պատարագներին և թեմի հոգևոր կյանքով զբաղվելուց հետո, Սրբազանը իր ողջ ազատ ժամանակը ծախսել է համալիրի շինարարության վրա։ Աշխատել է և՛ որպես պատշար, և՛ որպես պլոտնիկ, և որպես բանվոր։

Ահա այս ամենի համար էլ ադրբեջանա֊թուրքական տանդեմի ծառա նիկոլն ու իր քպ֊ական խզբզանքները' ատում են մեր հոգևորականներին։

Մեր եկեղեցին' ոսկոր է իրենց բկին և կուլ տալուց հաստատ խեղդվելու են։

Խորեն ԱՐՏԱՇԵՍԻ

Դիտվել է՝ 90

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ

Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ

Al Arabiya -ն գրում է, որ Իսրայելն ավարտել է Իրանի վրա հարձակման իր նախապատրաստության ծրագիրը: Ըստ լրատվամիջոցի՝ Իսրայելն այս պահին գտնվում է առավելագույն ռազմական պատրաստության վիճակում ինչպես հարձակման, այնպես էլ պաշտպանության համար: Նաև նշվում է, որ Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիսադատարկ զամբյուղ ու բեռնատար հիշեցնող սայլակ
Կիսադատարկ զամբյուղ ու բեռնատար հիշեցնող սայլակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.