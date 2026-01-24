Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.01.2026
 
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ամերիկացի միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ մի քանի տասնամյակ անց աշխարհը կդառնա միլիարդավոր մարդանման ռոբոտների տուն: «2030-2031 թվականներին, մոտ հինգ տարի անց, արհեստական բանականությունը կլինի ավելի խելացի, քան ամբողջ մարդկությունը միասին վերցրած»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » Եթե չկան լուրջ գործեր ու լրջություն՝ ասպարեզ է բացվում անպատասխանատու պատեհապաշտների համար

Եթե չկան լուրջ գործեր ու լրջություն՝ ասպարեզ է բացվում անպատասխանատու պատեհապաշտների համար

Եթե չկան լուրջ գործեր ու լրջություն՝ ասպարեզ է բացվում անպատասխանատու պատեհապաշտների համար
24.01.2026 | 16:41

Երկրի չափերն ու հզորությունը մեծանալու հետ միասին մեծանում է աշխարհի լուրջ գործերին խառնվելու շանսը, որն էլ բերում է պատասխանատվության ու լրջության աճի։

Թույլը չի մասնակցում իսկական լուրջ գործերի, դրա համար էլ չգիտի, թե ինչ բան է լուրջը, որ լինի այդպիսին։

Եթե չկան լուրջ գործեր ու, հետևապես էլ, լրջություն, ապա ասպարեզ է բացվում անպատասխանատու պատեհապաշտների համար։

Բնական օրենքով էլ թուլությունը ծնում է նոր ու ավելի անընդունելի թուլություն։

Հակառակ դեպքում էլ, նույն օրենքով, ուժը ծնում է ավելի մեծ ուժ, որն էլ իր հետ բերում է պատասխանատվություն և լրջություն։

Դեպի լրջություն գնալու հնարավոր ճանապարհ է լուրջ մարդկանց իրենց առաջնորդ դարձնելը։

Հակառակն էլ, լավագույն դեպքում, տեղում դոփելն է, իսկ ավելի հավանականը՝ նահանջն ու անկումը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 97

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ

Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ

Al Arabiya -ն գրում է, որ Իսրայելն ավարտել է Իրանի վրա հարձակման իր նախապատրաստության ծրագիրը: Ըստ լրատվամիջոցի՝ Իսրայելն այս պահին գտնվում է առավելագույն ռազմական պատրաստության վիճակում ինչպես հարձակման, այնպես էլ պաշտպանության համար: Նաև նշվում է, որ Իսրայելը գործում է ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի կոորդինացմամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիսադատարկ զամբյուղ ու բեռնատար հիշեցնող սայլակ
Կիսադատարկ զամբյուղ ու բեռնատար հիշեցնող սայլակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.