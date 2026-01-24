Ակնկալում եմ պատասխան՝ առանց մեջքի հետևում մատները խաչելու

Շատ է խոսվում, որ առաջիկա ընտրություններին իշխանությունն անելու է հնարավոր և անհնար ամեն ինչ վերարտադրվելու համար: Որ կիրառելու են Մոլդովայի օրինակը, որ կեղծելու են, և Արևմուտքը ոչ միայն աչք է փակելու այդ ամենի վրա, այլև աջակցելու է: Անձամբ ես շատ ավելի վաղուց եմ կարծիքս ասել այդ ամենի մասին, որ սրանք պատրաստ են ամեն ինչի, բացի իշխանությունը որևէ մեկին հանձնելուց: Ավելի հեշտ կանխատեսելի բան մեր իրականության մեջ, կարծում եմ, չկա: Սակայն գրառումս իշխանություններին չի վերաբերում, այլ այդ ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող բոլոր ընդդիմադիր ուժերին: Որպես ընտրող ես մի կարևոր հարց ունեմ ձեզ տալու և ամենից շատ ակնկալում եմ լսել հենց այդ հարցի պատասխանը: Եթե այդ կանխատեսումներն իրականանան, և իշխանություններին հաջողվի պետական ռեսուրսի կիրառմամբ ու կեղծիքներով հավաքել իրենց անհրաժեշտ քվեները, դուք էլ երկրորդ ուժը լինեք, այդ դեպքում ի՞նչ եք անելու: Ընդունելու՞ եք, արդյոք, ընտրությունների արդյունքները և գնաք այս իշխանությունների մոտ ընդդիմություն աշխատելու: Այլ կերպ ասած՝ լեգիտիմացնելու՞ եք նման ընտրությունները մանդատներ ունենալու համար, թե՞ առաջարկելու եք պայքարի այլ ֆորմատ անարդարության դեմ: Կարծում եմ, որ այս հարցը կկարևորեն նաև այս իշխանությունների դեմ արդեն երկար տարիներ պայքարող սովորական մարդիկ և բոլոր նրանք, ովքեր ընդդիմադիր հայացքներ ունեն: Ակնկալում եմ, որ իրեն հարգող որևէ քաղաքական ուժ չի խուսափի այս հարցին ուղիղ, առանց մեջքի հետևում մատները խաչելու, պատասխանելուց: Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են այս հարցի կարևորությունը, կարող են կիսվել այս գրառումով կամ այդ հարցը տալ իրենց ձևակերպմամբ, իրենց անունից:
Արամ Աբաջյան