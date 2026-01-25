Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ամերիկացի միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը կանխատեսել է, որ մի քանի տասնամյակ անց աշխարհը կդառնա միլիարդավոր մարդանման ռոբոտների տուն: «2030-2031 թվականներին, մոտ հինգ տարի անց, արհեստական բանականությունը կլինի ավելի խելացի, քան ամբողջ մարդկությունը միասին վերցրած»,- ասել է նա:               
 
Երջանկության ճանապարհը
24.01.2026 | 21:59
Հունվարի 25
Ձեր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանի ամբողջական հանձնումը Աստծուն, երջանկության հիմքն է, իսկ վերին կառույցը` Աստծո հետ հաղորդության ուրախությունը:
Այս է այն տեղը` օթևանը, որ պատրաստելու եմ գնացել ձեզ համար:
Իմ հետևորդները սխալ են հասկացել այս. ավելի շուտ կարծել են, որ այս խոստումը վերաբերում է միայն այն կողմի կյանքին. այդպիսով, այս կյանքը համարել են սոսկ մի շրջան, երբ պետք է մաքառել ու պայքարել միայն, որպեսզի հնարավոր լինի ձեռք բերել ուրախությունն ու վարձատրությունը այն կողմի:
Եթե իսկապես գործադրես ինչ որ ասել եմ, ապա այդժամ իբրև արդյունք, կունենաս այնպիսի հասկացողություն` թափանցում, տեսողություն և ուրախություն, որ քո սպասելիքներից առավել կլինեն և վեր քո ըմբռնումներից:
Աստծո ծրագրերը, իրոք, շատ հրաշալի են, քո պատկերացումներից շատ ավելի գերազանց:
Հենվիր պաշտպանվածության, ապահովության և առաջնորդված լինելու պարզ մտածումներին:
