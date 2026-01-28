Օրհնված սհաթը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
25.01.2026 | 10:19

Եթե չեք ցանկանում ունենալ սպիտակ թուրքերի հովանաավորչությունը,

եթե իսկական թուրքերին գերադասում եք շինծու սպիտակ թուրքերից,

եթե պատրաստ եք հավիտյանս հավիտենից մոռանալ Մեծ եղեռնը, հայկական Արցախը,

եթե համաձայն եք Թրամփի անվան տակ թուրք֊ադրբեջանական տանդեմի հսկողությանը հանձնել Զանգեզուրը,

եթե այդ ճանապարհին դեռևս խանգարում են ռուսական սահմանապահ ուժերը հանձին Գյումրու102-րդ սահմանապահ ռազմական բազայի, որը կարող է և խոչընդոտ հանդիսանալ նիկոլի վերընտրմանը ամառային ընտրություններում,

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՄ`

Անհապաղ անվավեր ճանաչել Ռուսաստանի հետ կնքված բոլոր տեսակի տնտեսական և դաշնակցային անվտանգային պայմանագրերը, Գյումրիի 102֊րդ բազան դուրս շպրտել հանրապետության երկրորդ քաղաքից և արդար սրտով, հոժար կամոք, խոնարհ հարսի մորեմերկ մարմնով հանձնվել թուրքիո փեսայությանը։

Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացակայության և հալածանքի պայմաններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաճույքով կօրհնի երկու ազգերի անխախտ պսակադրրությունը, հարկ եղած դեպքում, պատրաստակամ, հրեից կուսակալ Պիղատոսի օրինակով լվանալու ձեռքերը...

Մեզ մնում է կուսական հավատարմությամբ մեր մարմինն ու հոգին նվիրաբերել թուրք֊ադրբեջանական տանդեմին` հանուն խաղաղության և երկու տիրոջ հարճ լինելու հաճկատարության։

Օրհնվի էն սհաթը, որ նիկոլ մեծագործը կործանելով երկաթյա վարագույրը` իջեցրեց ազգի վարտիքը` դուռ բացելով թշնամական ազգերի կենակցության և հավիտենական խաղաղության համար։

Հայաստանի Հանրապետության երեք միլիոնանոց վարչապետության վարչապետ`

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

23.01.2026 թ.

Դիտվել է՝ 428

