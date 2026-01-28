Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » «Պրոֆեսիոնալները», որոնք մասնավոր ոլորտում այդպես պահանջված են, ի՞նչ են աշխատել մինչև պաշտոնի նշանակվելը

«Պրոֆեսիոնալները», որոնք մասնավոր ոլորտում այդպես պահանջված են, ի՞նչ են աշխատել մինչև պաշտոնի նշանակվելը

«Պրոֆեսիոնալները», որոնք մասնավոր ոլորտում այդպես պահանջված են, ի՞նչ են աշխատել մինչև պաշտոնի նշանակվելը
25.01.2026 | 11:00

Ըստ Ալեն Սիմոնյանի ու Նիկոլ Փաշինյանի՝ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները պրոֆեսիոնալներ են և եթե աստղաբաշխան պարգևավճարներ չստանան, կթողնեն-կգնան, մասնավորում ավելի բարձր աշխատավարձով կաշխատեն:

Եկեք մի հատ նայենք, թե «պրոֆեսիոնալները», որոնք մասնավոր ոլորտում այդպես պահանջված են, ինչ են աշխատել մինչև պաշտոնի նշանակվելը:

1. Անահիտ Ավանեսյան- 2017-2018 թթ. - «Աբովյան 39» ՍՊԸ տնօրեն, նույն ժամանակահատվածում նաև՝ «Արֆարմացիա» ՓԲԸ խորհրդի անդամ:

2. Արարատ Միրզոյան- 2017֊- 2018 թթ. - ՀՀ 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր, «Ելք» խմբակցության անդամ:

3. Նիկոլ Փաշինյան- 2017֊- 2018 թթ. - ՀՀ 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր, «Ելք» խմբակցության ղեկավար:

4. Մխիթար Հայրապետյան- 2010-2017թթ. - հասարակական-քաղաքական գործունեությանը զուգահեռ աշխատել է մի քանի տեղական թերթերում՝ որպես Մերձավոր Արևելքի՝ մասնավորապես Թուրքիայի հարցերով փորձագետ:

5. Գևորգ Պապոյան- 2013-2018 թթ. - «ԲԴ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ մարքեթինգի բաժնի ղեկավար:

6. Ժաննա Անդրեասյան- 2017-2019 թթ. - «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ, ծրագրերի ղեկավար-տնօրենի տեղակալ:

7. Արփինե Սարգսյան- 2018 թ. – Պրոբացիայի և քրեակատարողական ծառայողների վերապատրաստող (ՄԱԿ-ի «Բազմաոլորտային ազգային հարթակի ուժեղացում՝ ուղղված երեխաների հանդեպ բռնությանը վերջ դնելու գործողությունների պլանավորմանը, իրագործմանը և գնահատմանը» ծրագիր):

8. Սուրեն Պապիկյան- 2011-2018 թթ. - դասավանդել է «Քվանտ» վարժարանում

2017-2018 թթ. - աշխատել է Երևան քաղաքի ավագանու «ԵԼՔ» խմբակցությունում՝ որպես փորձագետ:

Պատգամավորների կենսագրություններին ուղղակի չեմ անդրադառնում: Ինքներդ դատեք, թե էս մարդիկ մասնավոր ընկերություններում բարձր աշխատավարձով աշխատելու ինչ շանս ունեն:

Կորյուն ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 484

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.