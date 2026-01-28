Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հերթական «վարչապետի անուն» առաջարկել, այլ պետություն փրկելու ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել

Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հերթական «վարչապետի անուն» առաջարկել, այլ պետություն փրկելու ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել

Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հերթական «վարչապետի անուն» առաջարկել, այլ պետություն փրկելու ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել
25.01.2026 | 11:09

Լիովին համակարծիք եմ Կարեն Արիստակեսյանի այս հնչեցված մտքերի առանցքային ուղերձի հետ (հղումը՝ https://www.youtube.com/watch?v=ho5D2U0EY1s

2018-ին տեղի ունեցածը ոչ թե պատմական վերջնակետ էր, այլ փորձություն՝ մեր ժողովրդի քաղաքական հասունության համար։ Այդ փորձությունը, ցավոք, այսօր վճռականորեն ցույց է տալիս, որ զգացմունքայնությունը առանց ռազմավարության միշտ բերում է հիասթափության։

Ճիշտ է ասված՝ այլևս ժամանակ չունենք դրսում փրկիչներ որոնելու։ Հայաստանի փրկության միակ աղբյուրը հենց հայ ժողովուրդն է՝ իր միավորած կամքով, իրատեսական ծրագրով և պատասխանատու առաջնորդությամբ։ Առանց հստակ ծրագրի ցանկացած ընդդիմություն դատապարտված է մնալ լուսանցքում՝ որքան էլ բարձր ու ճշմարիտ խոսքեր հնչեցնի։

Այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե հերթական «վարչապետի անուն» առաջարկել, այլ պետություն փրկելու ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել։ Իշխանությունը գործում է դրսից թելադրված օրակարգով, իսկ մեր պարտքն է ձևավորել ազգային օրակարգ՝ հիմնված պետական շահի, անվտանգության և ինքնիշխանության վրա։

Ես նույնպես հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստնությանը։ Այն ժողովրդին, որը Սարդարապատում պետականություն փրկեց, Մուսալեռում՝ գոյություն, Արցախում՝ արժանապատվություն։ Այդ ուժը դեռ կա։ ՈՒղղակի ժամանակն է այն հավաքել մեկ կետի շուրջ՝ ծրագրով, ոչ սպասումով։

Գևորգ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 622

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.