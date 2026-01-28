«Երեւանը հանգիստ շունչ քաշեց»

(հերոսը.Սուրեն (ԿՈՒՌՈ) Թարխանյան)
1920 թ. սեպտեմբերին սկսվեց քեմալականների հարձակումը Հայաստանի վրա: Հայկական զորքն անցավ պաշտպանական մարտերի: Հոկտեմբերի կեսերին կատաղի մարտեր տեղի ունեցան Սուրմալուի ճակատում: Թուրքական բանակին մեծապես աջակցեց Հայաստանի թրքությունը, որը Երեւանի քթի տակ անցել էր բացահայտ զինված ապստամբության:
Զանգիբասարի թաթարները փակում էին ճանապարհները, ոչնչացնում ճակատ մեկնող հայ զինվորներին, խափանում զենքի եւ պարենի մատակարարումը բանակին: Դրությունն օրհասական էր: Թուրքերն ամեն կերպ փորձում էին մոտենալ Արաքսին, անցնել գետը եւ արագ գրոհով մտնել Երեւան ու Էջմիածին: Հայ զինվորներն ու սպաները ցույց էին տալիս հերոսության փայլուն օրինակներ:
Ի տարբերություն Կարսի ճակատի, այստեղ խուճապ ասվածն ընդհանրապես գոյություն չուներ:
Դրոն եւ նրա օգնական Սուրենը չէին էլ մտածում պարտության մասին: Հոկտեմբերի 24-ին, Սուրմալուի ճակատում, արյունահեղ կռիվներն սկսվեցին նոր ուժգնությամբ: Պարզվեց, որ թաթարները փակել են Մարգարայի խճուղին եւ պատրաստվում են թիկունքից գրոհել հայկական բանակի վրա:
Դրոյի հրամանով, Քանաքեռից, բեռնատար ինքնաշարժերով, Մարգարա շտապեց Կուռո Թարխանյանը: Առանց երկար մտածելու, նա տեղավորեց զինվորներին ինքնաշարժերի վրա, ինքը նստեց առաջին մեքենայի վարորդի մոտ եւ չորս ինքնաշարժերը, իրարից հիսուն քայլ հեռավորություն վրա, արագությամբ մոտեցան ճանապարհին դիրքավորված թաթարների դիրքերին, միաժամանակ, արագահարվածներից սաստիկ կրակ բացելով նրանց վրա: Հարվածն այնքան անսպասելի եւ ուժգին էր, որ թաթարները դուրս գալով խրամատներից եւ թողնելով իրենց զոհերին ու վիրավորներին՝ խուճապահար փախուստի դիմեցին: Տալով ութ վիրավոր եւ մեկ զոհ՝ Կուռոն ճեղքեց թշնամու շղթան, օգնության հասավ օրհասական դիմադրություն ցույց տվող Դալիգդաշին եւ, ավելին, գրավեց հակառակորդի մի շարք ամրություններ: Երկու օր անց թուրքերն անցան հակահարձակման: Դալիգդաշի դիրքերում, ուր պաշտպանությունն ստանձնել էր զորավար Սուրենը, զինվորների ու սպաների շուրջ 50 %-ը սպանվեց, բայց ոչ-ոք չնահանջեց: «Տղե՛րք, Մասիսը թուրքերին չենք թողնելու, դեռ առաջ ենք գնալու»,- զինվորներին ոգեւորում էր զորավարը: Երեւանը, որ օրեր շարունակ ապրում էր Սուրմալուից հասնող թնդանոթների որոտի տակ եւ սարսափահար սպասում ճակատամարտի ելքին, հանգիստ շունչ քաշեց:
Թուրքերն այլեւս Սուրմալուի ճակատում կենդանության նշույլներ ցույց չտվեցին:
Ցավոք, իրադարձությունները Կարսի ճակատում կանխորոշեցին հայ-թուրքական պատերազմի ելքը:
Կարսն իր ԴՐՈՆ եւ ԿՈՒՌՈՆ չունեցավ:
Հ․Գ․
1921 թ. փետրվարին Կուռո Թարխանյանը Հայրենիքի Փրկության կոմիտեի կողմից հռչակվեց հայկական զինված ուժերի ընդհանուր հրամանատար՝ ՀԱՅՈՑ ՍՊԱՐԱՊԵՏ: Շուշեցի մեր հերոսը մահացել եւ թաղվել է Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում: Տեսնես մեկն այսօր այցելու՞մ է նրա շիրիմին:
Ազնիվ Թարխանյան
