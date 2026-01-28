Մանրամասն որոնում (արխիվ)
TRIPP-ի պատկանելության իրավունքը ժամանակի ընթացքում կարող է վերաբաշխվել

25.01.2026 | 13:54

Հաշվի առնելով, որ Դավոսում Ալիև-Թրամփ երկկողմ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է TRIPP նախագիծը (առանց Նիկոլ Փաշինյանի, ում հետ չի եղել նաև երկկողմ հանդիպում), հաշվի առնելով նաև, որ Թրամփի հետ բանակցություններին զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպումներ է ունեցել մի շարք առաջատար ներդրումային ու ենթակառուցվածքների կառավարման համաշխարհային անուն ունեցող կազմակերպությունների ղեկավարների, այդ թվում, օրինակ, BlackRock-ի ներկայացուցիչների հետ, կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ ինչ-որ մի պահի ԱՄՆ այդ 76% բաժնեմասի 25%-ը կարող է ձեռք բերել հենց Ադրբեջանը: Հատկապես, որ Բաքուն ժամանակին պատրաստակամություն էր հայտնել թե՛ ֆինանսավորել, և թե՛ կառուցել նախագիծը։ Այսինքն, տրամաբանությունը հուշում է, որ առնվազն կարելի է չբացառել, որ նախագծի պատկանելության իրավունքը ընթացքում կարող է վերաբաշխվել հետևյալ կերպ․ 24% (Հայաստան), 25% (Ադրբեջան), 51% (ԱՄՆ)։ Կամ, օրինակ, 24:24:52.

Էդուարդ Աբրահամյան

Մեկնաբանություններ

