ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորի թիվ մեկ պարտականությունն է ներկայացնել ժողովրդի ձայնն ու իրավունքը

Կներեք, բայց ես չեմ կարող արդարացնել ոչ մի ընդդիմադիր պատգամավորի, որը պետության և ժողովրդի համար այս ծանրագույն իրավիճակում տիրապետում է ընդդիմադիր մանդատի և չի ներկայանում նիստերին՝ մեկ պարզ պատճառով. նա զբաղեցնում է իշխանության ընդդիմախոսի և հակաիշխանական ժողովրդի կողմից ԱԺ դահլիճ լիազորված անձի տեղը, որի թիվ մեկ պարտականությունն է ներկայացնել այնտեղ այդ ժողովրդի ՁԱՅՆԸ և ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, հատկապես, այս պատմական ժամանակահատվածում, երբ սեփական իշխանությունն է դեմ ելել պետությանը և ժողովրդին:
Եվ ուրեմն, լինի այդ անձը խմբակցության ղեկավար, թե ցանկացած այլ ընդդիմադիր պատգամավոր, եթե նա գերադասում է զբաղվել այլ՝ «ավելի կարևոր» գործերով և չներկայանալ ԱԺ աշխատանքներին, ապա, քավ լիցի, նա կարող է վայր դնել մանդատը՝ տեղ տալով մեկ այլ անձի, ով ավելի մեծ նվիրումով, գուցե նաև՝ ավելի կոմպետենտ կերպով կկատարի այդ աշխատանքը:
Ինձ կարդացողները լավ գիտեն, որ մշտապես խոսել եմ ԱԺ-ին որպես պետականության «խորան» վերաբերվելու մասին և պահանջել եմ պատիվ ու հարգանք հաստատել նույնիսկ ԱԺ պատերի, աթոռների և ամբիոնների հանդեպ, քանի որ այն հանդիսանում է մի ամբողջ ժողովրդի պատգամը՝ անցյալը, ներկան և ապագան ամբողջացնող և ներկայացնող կառույց, իսկ այսօրվա ընդդիմությունը, ավելի քան երբևէ, պարտավոր էր սեփական օրինակով դառնալ այդ հարգանքի և արժանապատվության մարմնավորումը, էլ չխոսենք անմիջապես իշխանության բացերն ու հակապետական օրակարգը բացահայտելու և ապացուցելու մասին, հանրօգուտ և ազգանպաստ նախագծեր առաջադրելու մասին (կընդունվի թե չէ-ն այլ խնդիր է):
Բացի այս ամենը, ցանկացած ընդդիմադիր պատգամավոր պետք է գիտակցեր, որ ինքը պարտավոր է իր խմբակցության, իր կուսակցության, իր քաղաքական ղեկավարի, իրեն ձայն տված քաղաքացիների պատիվն ու համբավը բարձր պահել սեփական բարեվարքությամբ և անխոցելիությամբ, հիմա՝ ավելի, քան երբևէ, երբ նշածս ինստանցիաները ուղիղ իշխանության նշանակետում են և ամեն վայրկյան խոցելի թիրախ են հանդիսանում նրանց համար:
Ամփոփեմ գրառումը. հաճախ մեծ փիլիսոփայություն և բազմաչարչար ջանքեր չեն պահանջվում հասանելիքդ կատարելու համար, փոխարենը՝ մեծ ջանքեր և բազմամոլոր փիլիոսափույություն է պահանջվում չարածդ արդարացնելու համար:
Ես վստահ եմ, որ եթե հակաիշխանական պայքարը ստանձնած առաջամարտիկները առաջնորդվեին այս պարզ կոնցեպտով, այսօր մենք այլ քաղաքական իրականություն կունենայինք:
Փոխեք կոնցեպտը. մարդիկ իսկապես հոգնել են արդարացումներից և արդարացողներից:
Հ. Գ. Կրեք ՊԱՏԳԱՄԸ, ապա՝ մանդատը:
Էլիզա Առաքելյան