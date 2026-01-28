Թե բա` ընդդիմությունը պիտի միավորվի ու մի ճակատով դուրս գա սրանց դեմ:
Հազար անգամ ասել եմ, որ դա լինող բան չի: Կա «կոնսենսուս մինուս մեկ» վիճակ, որտեղ բոլորի ահն ու սարսափը Քոչարյանն է, ում իշխանության գալու դեպքում պետք է պատասխան տան` երկիրն էս վիճակին հասցնելու համար:
Միշիկն արեց իր քայլը, որով վերջնական ջարդեց էդ միավորման մասին խոսողների հույսերը:
Արդեն մարդը պարզից պարզ է խաղում, քանի որ պլանները փոխվեցին: Փոխվեցին, որովհետև հիմա իշխանության հետ գալու տարբերակ չունեն: Քոչարյանը խանգարում է: Իշխանափոխության դեպքում Քոչարյանն է գալու, ոչ թե ինքը: Ուրեմն, չեն թողնի Նիկոլը հեռանա: Դա է ուզածները:
Միհրան Միրզոյան