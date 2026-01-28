Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իշխանության հետ գալու տարբերակ չունեն
25.01.2026 | 14:27

Թե բա` ընդդիմությունը պիտի միավորվի ու մի ճակատով դուրս գա սրանց դեմ:

Հազար անգամ ասել եմ, որ դա լինող բան չի: Կա «կոնսենսուս մինուս մեկ» վիճակ, որտեղ բոլորի ահն ու սարսափը Քոչարյանն է, ում իշխանության գալու դեպքում պետք է պատասխան տան` երկիրն էս վիճակին հասցնելու համար:

Միշիկն արեց իր քայլը, որով վերջնական ջարդեց էդ միավորման մասին խոսողների հույսերը:

Արդեն մարդը պարզից պարզ է խաղում, քանի որ պլանները փոխվեցին: Փոխվեցին, որովհետև հիմա իշխանության հետ գալու տարբերակ չունեն: Քոչարյանը խանգարում է: Իշխանափոխության դեպքում Քոչարյանն է գալու, ոչ թե ինքը: Ուրեմն, չեն թողնի Նիկոլը հեռանա: Դա է ուզածները:

Միհրան Միրզոյան

Դիտվել է՝ 718

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
