Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Սուբյեկտ լինելու իմիտացիան չափազանց վտանգավոր է թույլ պետականության համար

Սուբյեկտ լինելու իմիտացիան չափազանց վտանգավոր է թույլ պետականության համար

Սուբյեկտ լինելու իմիտացիան չափազանց վտանգավոր է թույլ պետականության համար
25.01.2026 | 15:00

Աշխարհաքաղաքական միավորների տեղը արևի տակ ավելի հստակ բնորոշելու համար օգտագործվում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են նրանց ստրատեգիական և տակտիկական հզորությունները։

Այս հզորությունները կապված են մեկը մյուսի հետ, և որևէ միավորի ստրատեգիական հզորությունից կարող է բխել նրա տակտիկական հզորությունը, բայց նաև հնարավոր է, որ որևէ միավոր, ունենալով որոշակի տակտիկական հզորություն, ստրատեգիապես որևէ արժեք չունենա։

Եվ այդ դեպքում այդ միավորը լոկալ և, մանավանդ, գլոբալ ուժային տիպի բալանսային հավասարումների մեջ տեղ չի ունենա։

Այսինքն, ինքնիշխանության կամ սուվերենիտետի տեսանկյունից նա սուբյեկտ չի համարվի ուրիշների կողմից, այլ օբյեկտ, որից ոչ մի բան կախված չէ միջազգային գործերում։

Բայց, մյուս կողմից էլ, բացարձակ անընդունելի է միջազգային մակարդակում միայն օբյեկտ լինելը, այստեղից էլ սուբյեկտ լինելու իմիտացիան, որը շատ վտանգավոր է որևէ թույլ պետականության համար՝ ռիսկային դարձնելով նրա գոյությունն անգամ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 747

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.