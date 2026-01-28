Սուբյեկտ լինելու իմիտացիան չափազանց վտանգավոր է թույլ պետականության համար

Աշխարհաքաղաքական միավորների տեղը արևի տակ ավելի հստակ բնորոշելու համար օգտագործվում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են նրանց ստրատեգիական և տակտիկական հզորությունները։
Այս հզորությունները կապված են մեկը մյուսի հետ, և որևէ միավորի ստրատեգիական հզորությունից կարող է բխել նրա տակտիկական հզորությունը, բայց նաև հնարավոր է, որ որևէ միավոր, ունենալով որոշակի տակտիկական հզորություն, ստրատեգիապես որևէ արժեք չունենա։
Եվ այդ դեպքում այդ միավորը լոկալ և, մանավանդ, գլոբալ ուժային տիպի բալանսային հավասարումների մեջ տեղ չի ունենա։
Այսինքն, ինքնիշխանության կամ սուվերենիտետի տեսանկյունից նա սուբյեկտ չի համարվի ուրիշների կողմից, այլ օբյեկտ, որից ոչ մի բան կախված չէ միջազգային գործերում։
Բայց, մյուս կողմից էլ, բացարձակ անընդունելի է միջազգային մակարդակում միայն օբյեկտ լինելը, այստեղից էլ սուբյեկտ լինելու իմիտացիան, որը շատ վտանգավոր է որևէ թույլ պետականության համար՝ ռիսկային դարձնելով նրա գոյությունն անգամ։
Պավել Բարսեղյան