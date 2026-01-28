Ասում են...

Մեզ բացարձակապես չի վերաբերում այն, ինչ կատարվում է Գրենլանդիայի հետ։ Բայց մենք Միացյալ Նահանգների հետ նմանատիպ հարցեր լուծելու փորձ ունենք:
19-րդ դարում, կարծեմ՝ 1867 թվականին, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանը վաճառեց Միացյալ Նահանգներին, իսկ Միացյալ Նահանգները մեզնից գնեց Ալյասկան։ Այսօրվա գներով, հաշվի առնելով այս բոլոր տասնամյակների գնաճը, այդ թիվը կկազմեր $158$ միլիոն։
Իսկ Գրենլանդիայի տարածքը մի փոքր ավելի է, կարծեմ՝ 2 միլիոն 166 հազար քառակուսի կիլոմետր, էլի մի փոքր ավել։ Այսինքն, տարբերությունը մոտ 449-450 հազար քառակուսի կիլոմետր է։
Եթե սա համեմատենք Միացյալ Նահանգների կողմից Ալյասկայի ձեռքբերման արժեքի հետ, ապա Գրենլանդիայի գինը կլիներ մոտավորապես 200-250 միլիոն դոլար։
Եթե համեմատենք ոսկու այն ժամանակվա գների հետ, ապա այդ թիվը հավանաբար ավելի մեծ կլիներ՝ մոտ մեկ միլիարդ։ Բայց ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները կձգեն նաև այդ թիվը։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ Դանիան և Միացյալ Նահանգները նույնպես ունեն փորձառություն այս հարցում։
Կարծեմ՝ 1917 թվականին Դանիան արդեն վաճառել է, իսկ Միացյալ Նահանգները գնել է Վիրջինյան կղզիները։ Այնպես որ, նման փորձ նույնպես գոյություն ունի։
Ի դեպ, Դանիան միշտ Գրենլանդիային վերաբերվել է որպես գաղութի և բավականին խիստ, եթե չասենք դաժան է վերաբերվել նրա հետ։
Վլադիմիր Պուտին