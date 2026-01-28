Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Լոլոներով՝ դեպի գալիք ընտրություններ

Լոլոներով՝ դեպի գալիք ընտրություններ

Լոլոներով՝ դեպի գալիք ընտրություններ
25.01.2026 | 18:04

Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ուժերը որևէ ծրագիր կամ որևէ դրույթ ունե՞ն ամեն օր ահագնացնող գնաճը զսպելու, ինչպես նաև արդեն իսկ ծիլեր տված հիփոթեքային ճգնաժամին դիմագրավելու վերաբերյալ. ՉՈՒՆԵՆ։

Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ուժերը որևէ ծրագիր կամ որևէ դրույթ ունե՞ն բանկային տոկոսադրույքները նվազեցնելու արդյունավետ մեխանիզմներ մշակելու, ինչպես նաև մարզերը իրապես զարգացնելու վերաբերյալ. ՉՈՒՆԵՆ։

Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ուժերը որևէ ծրագիր կամ որևէ դրույթ ունե՞ն երիտասարդ ընտանիքներին իրապես աջակցելու, ինչպես նաև ծնելիությունը հատկապես մարզերում իրապես խթանելու վերաբերյալ. ՉՈՒՆԵՆ։

Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ուժերը որևէ ծրագիր կամ որևէ դրույթ ունե՞ն մարզերը վերաբնակեցնելու, ինչպես նաև Երևանից առնվազն պետական մարմինները տեղափոխելու վերաբերյալ. ՉՈՒՆԵՆ։

Իսկ քանի դեռ ԱՌՆՎԱԶՆ այս ամենի վերաբերյալ ԱՌՆՎԱԶՆ ԱՅՍ ՊԱՀԻՆ հստակ ծրագրեր չկան, մնացածը լոլոներ են։

Վահե Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 751

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.