28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նոր առաքելություն

26.01.2026 | 11:18

Ուրախությամբ հայտնում եմ, որ հնարավորություն է ստեղծել իմ մասնակցությունը բերելու Գլենդելում կառուցվող Հայ-ամերիկյան թանգարանի ու Կալիֆորնիայի մշակութային կենտրոնի մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրությունների կազմակերպման աշխատանքներին: Կալիֆորնիայում կառուցվող այս եզակի մշակութային համալիրը կունենա ժամանակակից թանգարանային դիզայն և ուրույն գիտա-ցուցադրական հայեցակարգ` հայկական մշակութային ժառանգությունը նորովի ներկայացնելու ու հանրահռչակելու համար:

Մեծ պատասխանատվությամբ միացել եմ հավաքչական ու ցուցադրությունների կազմակերպման հայեցակարգերի մշակման աշխատանքներով զբաղվող թիմին: Թանգարանի ցուցադրության մեջ ուրույն տեղ է զբաղեցնելու ամերիկահայության պատմության ու ժառանգության ներկայացումը:

Հայ-ամերիկյան թանգարանն իր դռները կբացի հաջորդ տարի` հայկական քաղաքակրթության հարուստ ժառանգությունը ներկայացնելու համար, դառնալով հայկական ներկայության յուրօրինակ այցեքարտը Միացյալ Նահանգներում:

Թանգարանի հետ համատեղ կազմակերպվելու են մշակութային միջոցառումներ` նվիրված Ամերիկայի անկախության 250-րդ տարեդարձին, որը հանդիսավորությամբ նշվելու է այս տարի:

Հայկ Դեմոյան

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
