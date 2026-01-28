Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Իմաստավորել ապագան

Իմաստավորել ապագան

Իմաստավորել ապագան
26.01.2026 | 11:30

Երբ ծնողը փոքրիկի ձեռքը բռնած մտնում է եկեղեցի, նա պարզապես տարածք չի փոխում։ Նա երեխային տանում է այնտեղ, որտեղ լռությունը խոսում է, որտեղ լույսը սովորեցնում է չվախենալ խավարից, և որտեղ սիրտը սովորում է լսել։

Փոքր տարիքում մարդն աշխարհը ճանաչում է ոչ թե օրենքներով, այլ՝ կերպարներով։ Եթե նրա առաջին մեծ կերպարը Աստված է՝ որպես Սիրող Հայր, ապա ամբողջ կյանքում նա կփնտրի ոչ թե ուժ, այլ՝ սեր, ոչ թե շահ, այլ՝ ճշմարտություն։

Եկեղեցին երեխայի համար դառնում է այն վայրը, որտեղ ժամանակը դանդաղում է, որպեսզի հոգին հասցնի մեծանալ։ Այնտեղ երեխան սովորում է, որ ինքը միայն մարմին չէ, այլ նաև ներսի լույս ունի։ Իսկ մարդը, որ վաղ է հասկանում իր հոգևոր չափը, ուշ է դառնում դաժան։

Աստծու ճանաչումը մանկությունից չի նշանակում երեխային փակել աշխարհից։ Ընդհակառակը՝ նշանակում է նրան տալ ներքին կողմնացույց, որպեսզի աշխարհ մտնի առանց մոլորվելու։ Ով փոքրուց գիտի, որ կա մեկը, ով իրեն անվանում է անունով, նա չի վախենում բազմությունից և չի կորչում աղմուկի մեջ։

Աղոթքը երեխայի կյանքում դառնում է ոչ թե պարտք, այլ լեզու։ Լեզու, որով կարելի է ասել «շնորհակալ եմ», «ներիր», «վախենում եմ», «օգնի՛ր ինձ»։ Իսկ մարդը, որ ունի այդ լեզուն, չի խեղդվում իր լռության մեջ։

Երբ մենք երեխային եկեղեցի ենք տանում, իրականում նրան չենք տալիս միայն հավատք։ Մենք նրան տալիս ենք հիշողություն, որ աշխարհից վեր ինչ-որ բան կա, և աշխարհից ներս ինչ-որ լույս կա։ Եվ այդ երկուսի հանդիպման վայրն է մարդու սիրտը։

Երեխային Աստծուն ճանաչեցնելը ապագան ապահովագրել չէ։ Դա ապագան իմաստավորել է։

Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ

Դիտվել է՝ 463

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.