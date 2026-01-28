Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » «ՈՒզածս մի կտոր սառույց է»․ Թրամփ

«ՈՒզածս մի կտոր սառույց է»․ Թրամփ

«ՈՒզածս մի կտոր սառույց է»․ Թրամփ
26.01.2026 | 11:58

1940 թ․ Դանիայի ԱԳ նախարար Կաուֆմանը ԱՄՆ-ի հետ պայմանագիր կնքեց՝ Գրենլանդիան հանձնելով վերջինիս պաշտպանությանը:

ԱՄՆ-ի կոնգրեսը անմիջապես ռատիֆիկացրեց պայմանագիրը, Դանիան՝ ոչ, որովհետև, 6-օրյա դիմադրությունից հետո, կապիտուլացվեց Հիտլերի կողմից:

ԱՄՆ-Դանիա երկրորդ պայմանագիրը Գրենլանդիայի հարցով կնքվել է 1951 թվականին:

Գրենլանդիայի տարածքում ԱՄՆ-ին թույլատրվել է ունենալ ռազմական բազա:

Ըստ այդ պայմանագրի՝ ԱՄՆ-ը հիմնել է միջուկային հզոր բազա:

(2 100 միջուկային մարտագլխիկներով հրթիռներ, դրանց արձակման համար 12 հրապարակներ, այդ հրապարակները միմյանց կապող 645 կմ ընդհանուր երկարությամբ 30 մետր խորության վրա փորված թունելային ցանց:

1997 թ․ Դանիայի խորհրդարանը պարզեց, որ Պենտագոնը կառուցել է նաև 15 հազար մարդու կենսապահովման բոլոր պահանջները բավարարող ստորգետնյա քաղաք...)։

Բազայում ծառայում էին 2 315 զինվորականներ:

2004 թ․ Դանիան Գրենլանդիային շնորհեց ավտոնոմիա: Առաջացավ նոր պայմանագրի կնքման անհրաժեշտություն:

Ըստ 2004 թվականին կնքված, այս անգա՝ Գրենլանդիա-ԱՄՆ պայմանագրով սահմանափակվեցին ամերիկյան ռազմաբազայի իրավունքների շրջանակները, խիստ կրճատվեց զինծառայողների թվակազմը՝ հասնելով 372-ի:

Թրամփը ծաղրածու չէ, ինչպես ցանկանում են ներկայացնել ոմանք, ոչ էլ՝ ինքնասիրահարված ծերուկ:

Եթե ցանկանում եք համեմատել, նրան պետք է համեմատել գիշատիչ գազանի, այն

էլ՝ փորձառու գազանի հետ, որը բնազդով զգում է վտանգը, ինչը դեռ չկա, բայց անխուսափելի է:

Ասել եմ, էլի կրկնեմ՝ պետք չէ քննարկել, թե ինչ են ասում աշխարհի ճակատագիրը որոշող երկրների ղեկավարները, այլ՝ թե ինչ են մտածու՛մ նրանք:

Թրամփը պարզ գիտակցում է, որ Արևելք-Արևմուտք՝ Ռուսաստանը շրջանցող բոլոր ճանապարհները ի չիք են դառնալու:

Գործելու է միայն Հյուսիսային ծովային ուղին:

Եվ այդ ուղու վրա ազդեցություն ունենալու համար է Թրամփին պետք Գրենլանդիան, ինչը չեն հասկանում, ավելի ճիշտ, չեն ուզում հասկանալ նրա ՆԱՏՕ-ական գործընկերներն ու թիմակիցներից շատերը։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 430

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.