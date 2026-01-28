Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում 907-րդ բանաձևը շարունակում է մնալ Հայաստանի միակ քաղաքական ակտիվը

ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում 907-րդ բանաձևը շարունակում է մնալ Հայաստանի միակ քաղաքական ակտիվը

ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում 907-րդ բանաձևը շարունակում է մնալ Հայաստանի միակ քաղաքական ակտիվը
26.01.2026 | 13:35

Ադրբեջանը լրջորեն մոբիլիզացրել է իր ողջ կարողությունները՝ պետական, լոբբիստական, սփյուռք, օլիգարխիա, երրորդ երկրների հետ դիվանագիտական խողովակներ, ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 1992-ին ընդունված Ազատության Աջակցության Ակտի 907-րդ բանաձևն ԱՄՆ Կոնգրեսում օրենքով չեղարկելու ուղղությամբ։ Նման մասշտաբային մոբիլիզացիա եղել է մեկ էլ 2020-ին։

Այս անգամ, սակայն, Ադրբեջանի «խաղաղության գործընթացը» Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչպես նաև «ԹՐԻՓՓ»-ը համակարգայնորեն օգտագործվում են այս հարցում որպես գործիք։ Ավելին` ըստ էության, գործընթացին նաև առկա է ՀՀ իշխանությունների ներգրավվածությունը` որպես 907-րդ բանաձևը չեղարկելու լուռ, բայց հավելյալ կողմնակից։

907-րդ բանաձևը ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շահերը սպասարկող հիմնական քաղաքական ակտիվն է եղել, որից, ավաղ, հայկական կողմը երբեք լիարժեք չի օգտվել (եթե երբևէ փորձել է օգտվել ընդհանրապես)։

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ գործողությունների, բազմաթիվ հանցագործությունների ու ՀՀ իշխանությունների կողմից բազմաթիվ սխալ որոշումների ֆոնին, որոնք բերեցին ռազմավարական պարտության և ՀՀ կարգավիճակի ու ազդեցության շեշտակի նվազեցման, 907-րդ բանաձևը ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության միակ քաղաքական ակտիվը` հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու Ադրբեջանի էքսպանսիոնիստական նկրտումների զսպումը հիմնավորելու համատեքստում։

Էդուարդ Աբրահամյան

Դիտվել է՝ 530

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.