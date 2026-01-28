Հարավային Կովկասից, Մերձավոր Արևելքից ու Կենտրոնական Ասիայից հետո Թուրքիան հայացքն ուղղում է Բալկաններ

Թուրքիայի նախկին ԱԳ նախարար, նախկին վարչապետ, արտաքին քաղաքականության ռազմավարության գլխավոր տեսաբան ու ճարտարապետ Ահմեդ Դավութօղլուն իր «Ռազմավարական խորք» (Strategic deept կամ թուրքերեն` Stratejik derinlik) աշխատության մեջ, որպես Թուրքիայի «մերձավոր արտասահման» և «ռազմավարական շահերի գոտի», առանձնացնում է 4 տարածաշրջան` Հարավային Կովկաս, Մերձավոր Արևելք, Կենտրոնական Ասիա և Բալկաններ։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիան ունի աննախադեպ ազդեցություն, Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայի միջոցով, ձևավորում է ազդեցության ռազմավարական հենակետ: Եվ հիմա աչքովս ընկավ նորություն. «Ստամբուլում տեղի է ունեցել Բալկանյան խաղաղության հարթակի երկրորդ նիստը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Թուրքիայի, Ալբանիայի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Չեռնոգորիայի, Կոսովոյի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը նշել է, որ հարթակը ստեղծվել է Թուրքիայի նախաձեռնությամբ։ Նրա խոսքով՝ այս ձևաչափը ուժեղացնում է տարածաշրջանային պատասխանատվությունը, խորացնում է բալկանյան երկրների միջև երկխոսությունը և նպաստում է համագործակցության կոնկրետ ուղղությունների ձևավորմանը»։
Այսպիսով, Թուրքիան իր հայացքն ուղղում է դեպի Բալկաններ՝ դրա բոլոր հետևանքներով:
Արա Պողոսյան