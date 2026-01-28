Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Նորություններ » Դատարանի կայացրած որոշումներն անհիմն են և անընդունելի

26.01.2026 | 18:49

Այսօր Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ Արագածոտնի թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանին և թեմի դիվանապետ Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանին առնչվող ենթադրյալ քրեական վարույթով առաջին դատական նիստը:

Չնայած պաշտպանների բերած օրինաչափ և իրական փաստարկներին՝ դատարանը որոշում կայացրեց անհիմն երկարաձգել Թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի կալանքը մեկ ամսով և Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանի տնային կալանքը՝ ևս մեկ ամսով:

Ակնհայտ է, որ կայացրած որոշումներն անհիմն են եւ անընդունելի։ Արագածոտնի թեմը հորդորում է չընկրկել, չհուսահատվել եւ հարատեւել աղոթքի մեջ՝ արդարության վերականգնման սպասումով։

Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա փետրվարի 20-ին, ժամը 14:30-ին՝ նույն վայրում:

Հասցեն. Աշտարակ, Տ. Մեծի 65

ԱրագածոտնիԹեմ / Diocese of Aragatsotn of the Armenian Apostolic Church

