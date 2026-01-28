Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Փոթորկի բարձրակետը

Փոթորկի բարձրակետը

Փոթորկի բարձրակետը
26.01.2026 | 20:59
Հունվարի 27
- Տեր, ու՞մ մոտ պիտի գնանք:
Դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես (Հովհ. Զ. 68):
- Ես ձեր երկուսի հետ եմ: Առաջ ընթացեք աներկյուղ: Ես եմ պարգևում առողջություն ու զորություն, խիզախություն ու հանգստություն, երջանկություն ու ուրախություն:
Սրանք ձեզ են պատկանում, եթե խնդրեք կամ` երբ խնդրեք:
Ինչպես նյութական աշխարհի, այնպես էլ հոգևոր իրականության մեջ պարապություն չկա:
Եթե «ես»-ը, մտահոգություններն ու վախերը հեռանան ձեր կյանքից, շուտով կգան հոգուն վերաբերող բաներ, որ մեծ անձկությամբ ունենալ եք ցանկանում:
Կգան, ներս կխուժեն` նրանց տեղերը գրավելու համար:
Ամեն ինչ ձերն է, դուք Քրիստոսինն եք, իսկ Քրիստոս` Աստծունը:
Ինչ սքանչելի՜ շրջան, որովհետև դուք Աստծո սեփականությունն եք:
Թողեք ձեր վախերը, մի՛ երկնչեք:
Ազատողը` խեղդվողի մոտ է շտապում:
Ազատարարը չի մոտենում քաջարի լողորդին, ով շատ լավ ընթանում է առանձին: Չկա մի ուրախություն, որ նմանվի այն հրճվանքին, որ փրկվողն է ունենում` փրկողի նկատմամբ:
Իմ օգնության մեջ կիրառվում է նաև այս եղանակը. Ես սպասում եմ, որ փոթորիկը սաստկանալով, մեծ ուժգնության հասնի, այդպես վարվեցի, երբ աշակերտներիս հետ լճի վրա էի:
Կարող էի հրամայել ու խաղաղեցնել առաջին իսկ ալիքը, հողմի առաջին պոռթկումը, սակայն այդպես կկորչեր ուժգնությունը` ապահովության ու ջերմ մտերմության զգացումի:
Իմ աշակերտները կարծեցին, թե Ես քնել ու մոռացել եմ իրենց, սակայն գիտեք, թե որքան սխալ էին նրանք:
Այս պատմությունը մտաբերելով` վերստին ուժ առեք, ամրացեք վստահությամբ, համակվեք մի զվարթ զգացումով, որ ակնկալում է` կապվածություն և պաշտպանվածություն:
Եթե չվախենաք, ուրախությունը, ազատագրվածի ուրախությունը ձերը կլինի:
Դիտվել է՝ 520

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

Սոցցանցային գրառումներ

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.