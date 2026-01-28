Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Մեր հայրենակից հայուհուն նոր կյանք պարգևելու խնդրանքով

27.01.2026 | 10:48

37-ամյա Սաթենիկը արվեստաբան է, տարիներ շարունակ աշխատել է իր մասնագիտությամբ, եղել Ալ․ Թամանյանի թանգարանի ներկայացուցիչ։ 2020-ից հետո Սաթենիկի մոտ առաջ են եկել ողնաշարի հետ կապված որոշ հիվանդություններ, որոնց հետևանքով երիտասարդ հայուհին վերջին ամիսներին գամված է անվասայլակին, չի կարողանում քայլել։

Կնոջը և մանկահասակ երեխային խնամելու համար ամուսինը դուրս է եկել աշխատանքից։

Բժշկական հետազոտություններից ելնելով՝ բժիշկները երաշխավորում են Սաթենիկի լիարժեք առողջացումը, ինչի համար անհրաժեշտ է մոտ 1 մլն դրամ։

Ընտանիքը հիմա չունի այդ հնարավորությունը, ուստի Երևանում գտնվող բնակարանն է վաճառքի հանել, որպեսզի կարողանա բուժման ծախսերը հոգալ և մնացած գումարով մարզում տուն գնել։

Եկեք օգնենք Սաթենիկի ընտանիքին, ոտքի հանենք և ուրախանանք նրանց ուրախությամբ։

Բանկային հաշվեհամար՝ 15100049931031 Արարատբանկ

Ստացող' Satenik Yenokyan

Քարտի համար՝ 4375 1110 1043 3328 Արարատբանկ

Tellcell +37498003024

idram +37498003024

Ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խոշոր ավար. ցանկացած խաղում նրանք հետապնդում են առավելագույն շահ

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

«Լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
