Մեր հայրենակից հայուհուն նոր կյանք պարգևելու խնդրանքով

37-ամյա Սաթենիկը արվեստաբան է, տարիներ շարունակ աշխատել է իր մասնագիտությամբ, եղել Ալ․ Թամանյանի թանգարանի ներկայացուցիչ։ 2020-ից հետո Սաթենիկի մոտ առաջ են եկել ողնաշարի հետ կապված որոշ հիվանդություններ, որոնց հետևանքով երիտասարդ հայուհին վերջին ամիսներին գամված է անվասայլակին, չի կարողանում քայլել։
Կնոջը և մանկահասակ երեխային խնամելու համար ամուսինը դուրս է եկել աշխատանքից։
Բժշկական հետազոտություններից ելնելով՝ բժիշկները երաշխավորում են Սաթենիկի լիարժեք առողջացումը, ինչի համար անհրաժեշտ է մոտ 1 մլն դրամ։
Ընտանիքը հիմա չունի այդ հնարավորությունը, ուստի Երևանում գտնվող բնակարանն է վաճառքի հանել, որպեսզի կարողանա բուժման ծախսերը հոգալ և մնացած գումարով մարզում տուն գնել։
Եկեք օգնենք Սաթենիկի ընտանիքին, ոտքի հանենք և ուրախանանք նրանց ուրախությամբ։
Բանկային հաշվեհամար՝ 15100049931031 Արարատբանկ
Ստացող' Satenik Yenokyan
Քարտի համար՝ 4375 1110 1043 3328 Արարատբանկ
Tellcell +37498003024
idram +37498003024