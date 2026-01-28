Ես ուրախ եմ, որ գերիներ են վերադառնում, շատ լավ է և կցանկանամ, որ բոլորը վերադառնան, նույնիսկ արայիկ հարությունյանը, բա՛յց.․․
Յուրաքանչյուր նորմալ երկրում, վերադարձած գերին, նախ կգտնվեր հսկողության տակ, չէր լինի սոցցանցերում, չէր հերոսացվի և ասեմ ավելին՝ երկրի անվտագության ծառայությունների կողմից պետք է դա արգելվեր՝ թեկուզ սկզբնական շրջանում։
Ոչ մեկին նեղացնելու միտում չկա, սա իմ կարծիքն է, և վերջապես՝ գերին հերոս չէ՛։
Հերոսը հանուն հայրենիքի՝ իրենց կյանքը նվիրած տղերքն են, հերոսը ընկերներին փրկողն է, հերոսը՝ թշնամու տանկեր ու ուղղաթիռներ խոցած զինվորն է, հերոսը՝ իր զինվորին փրկած հրամանատարն է և այլն, և այլն։
Նիկողոս ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ