Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Հիմա էլ զոհաբերված տղերքին իրենց պիղծ քարոզարշավի մի մասն են ցանկանում դարձնել

27.01.2026 | 12:28

Հիշեցնե՞մ, որ սրանք դեռ չեն հրապարակել զոհերի իրական թիվը, որ մուտանտը զոհերի մասին պլյուս-մինուս 50-ով էր խոսում: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էր մուտանտը հրաման տվել ուժ գործադրել զոհված տղերքի ծնողների նկատմամբ: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էին զոռբայավարի ներխուժում Եռաբլուր՝ նիկո՜լ վարչապե՜տ վայնասունը կապելով: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էին տղերքի մարմինները պարկերի մեջ նկուղում լցրել: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էին Ալենն ու աներձագը Հունաստանի կլուբներում տժժում, երբ դեռ ամիսներ էին անցել, և տղերքի արյունը չէր չորացել: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էին քայլասերված պատգամավորները, ժպիտները դեմքներին, Եռաբլուրում ասում-խոսում-ծիծաղում: Հիշեցնե՞մ, թե ինչպես էր տիկինը խնջույքներ կազմակերպում և սգավոր մայրերին պարացնում: Հիշեցնե՞մ. թե ինչպես էին հայտարարում, որ 11 000 դասալիք ունենք, որ միայն Աշոտիկն է կռվել: Մնացած դրվագները հիշեցնե՞մ...

Իմ ընկերներին հաստատ հիշեցնելու կարիք չկա, նրանք շատ լավ հասկանում են, որ սրանք հիմա էլ իրենց կողմից զոհաբերված տղերքին իրենց պիղծ քարոզարշավի մի մասն են ցանկանում դարձնել:

Արամ Աբաջյան

ԱՄՆ-Իրան. այս խաղում Իրանին հարվածելը նամերիկացիների վերջնական նպատա՞կ է, թե՞ միջոց:
Այն, որ ԱՄՆ-ը ու Իրանը շատ խորքային հարաբերությունների մեջ են, դրանում որևէ կասկած չունեմ: Եթե ամերիկացիները ցանկանային Իրանը արժանացնել Իրաքի ճակատագրին, վաղուց դա արած կլինեին: Ուրեմն, Իրանը ամերիկյան քաղաքականության մեջ ավելի մեծ ակտիվ է, որը ամերիկացիները հենց այնպես չեն փչացնի...

