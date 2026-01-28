Ասում են...

Իրանի ուրանի պաշարների ոչնչացման և զրոյական հարստացմանն անցնելու ԱՄՆ պահանջներն անիրատեսական են։ Հրթիռային ծրագրի և դաշնակիցներին սատարելու վերաբերյալ պայմանները քննարկման ենթակա չեն։
Իրանը չի ենթարկվի դրսից պարտադրված թելադրանքին։ Մենք անկախ երկիր ենք և ինքներս ենք որոշում մեր ուղին։
Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հարձակվել ինքնիշխան պետությունների վրա։ Իրանը գործել է և կգործի բացառապես ինքնապաշտպանության շրջանակներում։
Պարսից ծոցը Իրանի կենսական շահերի գոտին է։ Հավաքական Արևմուտքի տնտեսությունը կախված է այս տարածաշրջանում նավագնացության անվտանգությունից և ռեսուրսների հոսքից։ Բոլորի շահերից է բխում, որպեսզի ստատուս քվոն պահպանվի։
Աբբաս Արաղչի
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳ նախարար